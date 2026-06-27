شوبیر: مقابل ایران لحظات سختی را تجربه کردیم
به گزارش تابناک و به نقل از تسنیم، مصطفی شوبیر در پی تساوی یک - یک صبح امروز (شنبه- به وقت تهران) تیم ملی فوتبال مصر مقابل ایران در دور پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ که باعث شد به عنوان تیم دوم گروه G راهی مرحله یکشانزدهم نهایی این رقابتها شوند، به شبکه تلویزیونی «بیاین اسپورتس» گفت: به خانوادهام بابت این تساوی و صعود مصر به مرحله حذفی جام جهانی تبریک میگویم.
وی افزود: لحظات بسیار سختی را تجربه کردیم، هرچند نقاط قوت ایران را به طور کامل بررسی کرده بودیم. میدانستیم که آنها حریف بسیار قدرتمندی هستند، به خصوص در دوئلهای هوایی. پنج دقیقه آخر بازی به دلیل فشار هجومی ایران بسیار دشوار بود، این در حالی است که از نتیجه دیدار همزمان (بلژیک و نیوزیلند) اطلاعی نداشتیم.
دروازهبان تیم مصر خاطرنشان کرد: از آنچه به دست آوردهایم و عملکردی که در جام جهانی ۲۰۲۶ از خود ارائه دادهایم، کاملاً راضی هستیم. برای رسیدن به این مرحله سخت تلاش کردیم. اکنون صعود خود را جشن خواهیم گرفت و سپس به سرعت برای بازی بعدی آماده میشویم.
شوبیر در پایان درباره رویارویی با استرالیا در مرحله بعد این رقابتها، گفت: آنها تیم بسیار قدرتمندی هستند، عملکرد خوبی در این جام داشتهاند و بازیکنان برجستهای دارند. سعی میکنیم عملکرد قابل قبولی مقابل استرالیا داشته باشیم و به مسیر خود در جام جهانی ادامه دهیم.
چرا قلعه نوئی بجای دقیقه نود، دقیقه 75 تعویضی نداشت.
چرا ایران بازی را با ترس شروع کرد.
اینها ضعفهای یک مربی است.