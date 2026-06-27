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شوبیر: مقابل ایران لحظات سختی را تجربه کردیم

دروازه‌بان تیم ملی فوتبال مصر می‌گوید او و هم‌تیمی‌هایش در بازی با ایران لحظات بسیار سختی را تجربه کردند.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۸۴
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3136 بازدید
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۶

طارمی: این فاجعه‌بارترین جام جهانی تاریخ است

به گزارش تابناک و به نقل از تسنیم، مصطفی شوبیر در پی تساوی یک - یک صبح امروز (شنبه- به وقت تهران) تیم ملی فوتبال مصر مقابل ایران در دور پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ که باعث شد به عنوان تیم دوم گروه G راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی این رقابت‌ها شوند، به شبکه تلویزیونی «بی‌این اسپورتس» گفت: به خانواده‌ام بابت این تساوی و صعود مصر به مرحله حذفی جام جهانی تبریک می‌گویم.

وی افزود: لحظات بسیار سختی را تجربه کردیم، هرچند نقاط قوت ایران را به طور کامل بررسی کرده بودیم. می‌دانستیم که آنها حریف بسیار قدرتمندی هستند، به خصوص در دوئل‌های هوایی. پنج دقیقه آخر بازی به دلیل فشار هجومی ایران بسیار دشوار بود، این در حالی است که از نتیجه دیدار همزمان (بلژیک و نیوزیلند) اطلاعی نداشتیم.

درواز‌ه‌بان تیم مصر خاطرنشان کرد: از آنچه به دست آورده‌ایم و عملکردی که در جام جهانی ۲۰۲۶ از خود ارائه داده‌ایم، کاملاً راضی هستیم. برای رسیدن به این مرحله سخت تلاش کردیم. اکنون صعود خود را جشن خواهیم گرفت و سپس به سرعت برای بازی بعدی آماده می‌شویم.

شوبیر در پایان درباره رویارویی با استرالیا در مرحله بعد این رقابت‌ها، گفت: آنها تیم بسیار قدرتمندی هستند، عملکرد خوبی در این جام داشته‌اند و بازیکنان برجسته‌ای دارند. سعی می‌کنیم عملکرد قابل قبولی مقابل استرالیا داشته باشیم و به مسیر خود در جام جهانی ادامه دهیم.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
16
1
پاسخ
گل افسایدنبود داوران var اشتباها یا شایدهم به عمد گل را مردودکردند.با توجه به اینکه گل درلحظات آخر زده شده واین گل حکم صعود تیم ملی راداشت احتمال تعمدی بودن کارداوران بالا است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
داوران کشور هم اعلام کردند که گل ایران به مصر افساید بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
4
13
پاسخ
میبایستی سردار آزمون با شما میبود.
چرا قلعه نوئی بجای دقیقه نود، دقیقه 75 تعویضی نداشت.
چرا ایران بازی را با ترس شروع کرد.
اینها ضعفهای یک مربی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
0
5
پاسخ
فقط امیدوارم شرایط جدول جوری نباشه که قلعه نوعی بگه می تونستیم صعود کنیم ولی به خاطر یک کارت زرد یا هر دلیل مسخره ای دیگه ای صعود نکردید. یادمون باشه که دفعه قبل در جام جهانی در گروه سه امتیاز داشتیم و ایندفعه هم سه امتیاز داریم و لازم به ذکره که ایندفعه سه تیم می تونست از گروه صعود کنه ولی دفعه قبل دو تیم از گروه صعود می کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
10
پاسخ
خیلی خوب بازی نکردیم.
همیشه پایان بازی به فکر بردن می فتیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
5
0
پاسخ
مسخره ترین ورزش دنیا فوتباله. 24 نفر یک ساعت و نیم دنبال یک توپ هستن.
چرا چین تیم فوتبال نداره؟ چون عاقل هستن و پولشون رو صرف یک ورزش بیخود نمی کنن.
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