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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۶ تیر

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت، به ۱۶ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۶۵
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32279 بازدید
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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۶ تیر

به گزارش تابناک؛ قیمت طلا   ۱۸ عیار  امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش ۴۷ دلاری نسبت به روز گذشته با ۴۰۸۹ (چهار هزار و‌ هشتاد‌و نه) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا 18 عیار با افت، به 16 میلیون و 217 هزار و 300 تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا 18 عیار با رشد به 70 میلیون و 250 تومان رسید‌.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
1
4
پاسخ
قیمت اونس از زمانی مه بازار ایران چهار روز پیش بسته شد افت کرد. چرا نمیزارن دلار و طلای داخلی ریزش کنه
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