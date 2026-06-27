قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۶ تیر

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت، به ۱۶ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با افزایش ۴۷ دلاری نسبت به روز گذشته با ۴۰۸۹ (چهار هزار و‌ هشتاد‌و نه) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا 18 عیار با افت، به 16 میلیون و 217 هزار و 300 تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا 18 عیار با رشد به 70 میلیون و 250 تومان رسید‌.