قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۶ تیر
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افت، به ۱۶ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۶۵| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با افزایش ۴۷ دلاری نسبت به روز گذشته با ۴۰۸۹ (چهار هزار و هشتادو نه) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا 18 عیار با افت، به 16 میلیون و 217 هزار و 300 تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا 18 عیار با رشد به 70 میلیون و 250 تومان رسید.
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