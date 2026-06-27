قابِ حسرت
گل شجاع خلیلزاده به مصر که در کمال ناباوری توسط VAR رد شد.
کد خبر: ۱۳۸۱۶۵۰| |
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به گزارش تابناک؛ شجاع خلیلزاده در آخرین دقیقه دیدار ایران و مصر توانست گل دوم بازی را به ثمر برساند ولی گل او با تصمیم VAR به دلیل آفساید مردود شد.
گزارش خطا
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میگن میلیمتری افساید رو var تشخیص داده!!!! خوب معلومه که توی فوتبال میلیمتری ممکنه بازیکنان توی اون شرایط قرار بگیرن جلو عقب بشن اصلا اگر این VAR رو بزارن تمام بازیهای ادروار جام حهانی رو دوباره بازبینی کنن کلی نتایج ادروار جابحا میشه این چه سیستم ضعیف کشی است الان ما باید 2 بازی رو میبردیم اصلا ممکنه برنامه کد نویسی ور رو جوری کنن که پای بازیکن یک کشور رو که خوششون نمیاد جلوتر از فیلم شبیه سازی کنه از دید گاه مهندسی کامپیوتر این کا ملا شدنیست !!!! الان توی فیلم اصلا افسایدی دیده نمیشه از زاویه های مختلف خوبه اینم یه را ه شارلاتان بازی فیفا شده 6 امتیاز ما رو خوردن با اینهمه سعی بچه ها چه امیدی میشه توی این جامها داشت ؟؟؟!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
قانون وحشتناک آفساید رو باید بردارند به طرز وحشتناکی حق کشیه تمام زحمت های تیم ها رو به باد فنا میده و آثار روانی و اندوه و حسرت بجا میزاره
فوتبال بازی کن های ما حرفه ای پول میگیرن ولی حرفه ای تربیت نمیشوند حتی مربی ها مگه میشه تو هر بازی گل بزنی افساید اعلام بشه مشکل از خودمونه