تغییر ساعت کاری ادارات گیلان؛ شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵
به گزارش تابناک، با ابلاغ استانداری گیلان و در راستای اجرای دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، کارکنان دستگاههای اجرایی استان میتوانند در روز شنبه ۶ تیرماه، در صورت نیاز، با حداکثر دو ساعت تأخیر و بهصورت شناور در محل کار حاضر شوند.
با توجه به برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران مقابل تیم ملی مصر در ساعت ۶:۳۰ صبح روز شنبه ۶ تیرماه، این تصمیم با هدف فراهم کردن فرصت همراهی کارکنان با این رویداد مهم ملی در کنار خانواده و در راستای تقویت روحیه، همدلی و غرور ملی اتخاذ شده است.
بر این اساس، تمامی دستگاههای اجرایی، نهادها، شهرداری ها، مراکز آموزش عالی و بانک های استان موظفاند ضمن اجرای این ابلاغیه، برنامهریزی لازم را بهگونهای انجام دهند که ارائه خدمات به مردم بدون وقفه و با حفظ کیفیت و نظم اداری ادامه یابد.
استانداری گیلان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان را به مردم شریف و ولایتمدار استان تسلیت و تعزیت عرض میکند.