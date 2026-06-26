صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۱۴۶۶
بازدید: ۱۳۸۶

عکس: دیدار تیم‌های ملی هلند و تونس

هلند با پیروزی ۳-۱ مقابل تونس به‌عنوان صدرنشین به مرحله حذفی جام جهانی راه یافت.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی هلند تونس
اخبار مرتبط

تصویر برگزیده رویترز از بازی آمریکا و ترکیه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.