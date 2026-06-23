صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دختر جوان گم‌شده پس از ۱۰ روز پیدا شد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان از پیدا شدن «مبینا محمدعلی‌پورثانی» دختر ۱۹ ساله ساکن نسیم‌شهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۶۸
| |
29221 بازدید
|
۱۰

دختر جوان گم‌شده پس از ۱۰ روز پیدا شد

به گزارش تابناک، سیدامیر احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیدا شدن «مبینا محمدعلی‌پورثانی» دختر ۱۹ ساله ساکن نسیم‌شهر خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در ادامه اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی این دختر جوان و تشکیل پرونده قضایی، دستورات لازم برای پیگیری فوری موضوع به پلیس آگاهی و سایر مراجع ذی‌ربط صادر شد.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های انجام‌شده، این دختر پیدا شده و در حال حاضر در سلامت کامل به سر می‌برد.

دادستان بهارستان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های انتظامی و امنیتی در پیگیری این پرونده، از شهروندان خواست از انتشار شایعات و گمانه‌زنی‌های غیرمستند در فضای مجازی خودداری کرده و اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
استان تهران بهارستان دختر جوان مفقودی گمشده پیدا شدن
آنچه قانون درباره پرچم ایران می‌گوید
عربستان چه خیالی در خلیج فارس دارد؟
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دختر جوان گمشده در جنگل های عباس آباد هنوز پیدا نشده است
مقفود شدن دختر جوان دیگر در اسلامشهر
دختر جوان گمشده در جنگل دشت شاد پیدا شد
گم شدن مرموز دختر جوان در آبادان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Singapore
|
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
6
پاسخ
عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
5
پاسخ
کجا پیدا شد ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
6
پاسخ
کجا بوده
مری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
8
پاسخ
خدایا شکرت. من براش دعا کرده بودم که خدا اون رو به مادرش برگردونه
خیلی خوشحال شدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
8
پاسخ
جریان چی بوده ؟؟؟
آدم ربایی یا اینکه خودش از خونه فرار کرده ؟
ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
4
8
پاسخ
الهی شکر .قربان مقامت آقا حسین جان که دعا یمان پذیرفته شد.ممنون خدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
10
پاسخ
این ده روز کجا بوده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
3
پاسخ
خب کجا بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
7
پاسخ
کجا بوده خب؟ این چه طرز خبر گذاشتنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
12
پاسخ
این چجور خبر زدنه؟؟
کجا بوده ؟
چی شده ؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
عکس: اولین شب عزاداری محرم در جوار محل عروج قائد شهید
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
پایان وابستگی امارات به تنگه هرمز/ ابوظبی: تنگه باز هم شود «وابستگی صفر» مد نظر است
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
اعلام جزئیات جدید از مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب/ تشییع در نجف و کربلا
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید
خلاصه بازی بلژیک 0 - ایران 0
بازی درخشان ایران مقابل بلژیک بی مزد ماند/ درخشش کورتوا، بیرانوند و طارمی + فیلم
نحوه رتبه‌بندی جدول گروهی و بهترین تیم‌های سوم در جام جهانی ۲۰۲۶/ از بازی رودررو تا رنکینگ فیفا!
اعتراف پ ک ک خطاب به سپاه: مرد میدان شمایید!/نقش موساد در آشوب‌های خیابانی ۸۸
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۴۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۱ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۱ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۷۹ نظر)
tabnak.ir/005nHI
tabnak.ir/005nHI