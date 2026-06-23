دختر جوان گمشده پس از ۱۰ روز پیدا شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان از پیدا شدن «مبینا محمدعلیپورثانی» دختر ۱۹ ساله ساکن نسیمشهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۶۸| |
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به گزارش تابناک، سیدامیر احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیدا شدن «مبینا محمدعلیپورثانی» دختر ۱۹ ساله ساکن نسیمشهر خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در ادامه اظهار کرد: پس از اعلام مفقودی این دختر جوان و تشکیل پرونده قضایی، دستورات لازم برای پیگیری فوری موضوع به پلیس آگاهی و سایر مراجع ذیربط صادر شد.
وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و بررسیهای انجامشده، این دختر پیدا شده و در حال حاضر در سلامت کامل به سر میبرد.
دادستان بهارستان با قدردانی از همکاری دستگاههای انتظامی و امنیتی در پیگیری این پرونده، از شهروندان خواست از انتشار شایعات و گمانهزنیهای غیرمستند در فضای مجازی خودداری کرده و اخبار را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.
گزارش خطا
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خدایا شکرت. من براش دعا کرده بودم که خدا اون رو به مادرش برگردونه
خیلی خوشحال شدم
خیلی خوشحال شدم
الهی شکر .قربان مقامت آقا حسین جان که دعا یمان پذیرفته شد.ممنون خدا