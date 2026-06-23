بازیگر سریال «برکینگ بد» مسلمان شد
«جیانکارلو اسپوزیتو»، بازیگر آمریکایی شناختهشده برای ایفای نقش «گاس فرینگ» در سریال «برکینگ بد»، در جریان اقامتش در عربستان سعودی، به دین اسلام گروید.
به گزارش تابناک به نوشته روزنامه «سعودی گازت»، «ترکی آلالشیخ»، رئیس هیئت عمومی سرگرمی عربستان سعودی، اعلام کرد اسپوزیتو هنگام فیلمبرداری در این کشور، شهادتین -اقرار اسلامی به ایمان- را بر زبان آورد و همراه با اعضای گروه تولید، در یک مسجد به نماز جماعت پیوست.
به گفته آلالشیخ، این تصمیم بازیگر، پس از تجربههای مثبتی بود که او در دوران اقامتش در عربستان سعودی و در تعامل با مسلمانان، در جریان کار بر روی یک پروژه تولیدی در این کشور، به دست آورده بود.
او همچنین گفت اسپوزیتو از حسننیت و مهماننوازیای که در طول فیلمبرداری با آن مواجه شده بود، قدردانی کرده است.
ویدئویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد، این بازیگر را در حال نمازگزاردن در کنار اعضای گروه تولید، در داخل یک مسجد نشان میداد.
اسپوزیتو طی چند دهه گذشته، فعالیت گستردهای در عرصه سینما و تلویزیون داشته و برای بازی در آثاری، چون «بتر کال ساول» و «مندلوریان» نیز شناخته میشود.
به نوشته سعودی گازت، او برای بازی در نقش «گاس فرینگ»، به شهرت بینالمللی دست یافت و نامزد چندین جایزه معتبر شد.
بر اساس همین گزارش، اسپوزیتو هماکنون مشغول فیلمبرداری «سون داگز» است؛ یکی از چندین پروژه بزرگ سینماییای که در حال ساخت هستند، در شرایطی که عربستان سعودی در تلاش برای گسترش بخش سرگرمی و سینمای خود و جذب تولیدات و استعدادهای بینالمللی است.