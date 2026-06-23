گرما در چند شهر اروپا رکورد زد

در پی موج گرمایی که از روز گذشته (دوشنبه) در مناطقی از اروپا شدت یافت و رکورد افزایش دما را در چندین شهر شکست، دست‌کم ۱۸ نفر در فرانسه از جمله دو کودک که در یک ماشین داغ رها شده بودند، جان خود را از دست دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مقامات جنوب شرق فرانسه گفتند امدادگران نتوانستند دو کودک ۲ و ۴ ساله را که توسط مادرشان داخل خودروی شخصی آنها در بیرون خانه از شدت گرما بیهوش شده بودند، احیا کنند.

همزمان با تعطیلی یا تغییر برنامه‌های مدارس در فرانسه، هواشناسان در بریتانیا نیز پیش‌بینی کردند که دمای هوا می‌تواند این هفته رکورد‌های ماه ژوئن را بشکند.

دمای هوا در «بوردو» در غرب فرانسه به ۴۱.۹ درجه سانتیگراد رسید و رکورد ثبت شده در اوت گذشته را شکست. در «پواتیه» در مرکز فرانسه نیز دما به ۴۱.۲ درجه سانتیگراد رسید و رکورد قبلی ثبت شده در سال ۱۹۴۷ را شکست.

بنابر گزارش «پایش اقلیمی رویترز»، در «سن سباستین» در شمال اسپانیا که به‌طور معمول خنک‌تر است، پیش‌بینی شد دما به ۴۰ درجه سانتیگراد برسد که بیش از دو برابر میانگین تاریخی این شهر در ۲۲ ژوئن است. این دمای ثبت شده در روز دوشنبه نشان داد اروپا بیشترین فاصله را با دمای طبیعی خود دارد.

کلر بارنز، پژوهشگر اقلیم و آب و هوای نامساعد در کالج امپریال لندن گفت: موج گرمایی که بخش‌های بزرگی از اروپا را تحت تأثیر قرار داده است، به عنوان یک «بلوک امگا» شناخته می‌شود، زیرا به شکل حرف یونانی «امگا» است که در وسط آن برآمدگی هوای گرم و در دو طرف آن هوای خنک‌تر قرار دارد.

او گفت: هوای گرم از شمال آفریقا، از سمت صحرای بزرگ آفریقا، به سمت بالا کشیده می‌شود و به همین دلیل است که ما این گرمای واقعا شدید را داریم. این گرما بسیار کُند حرکت می‌کند و به این معنی است که هیچ وزش بادی برای بهتر شدن اوضاع وجود ندارد.

کارشناسان همچنین می‌گویند امواج گرما و طوفان‌ها با تغییرات اقلیمی تشدید می‌شوند، دما را بالاتر می‌برند و باعث بارندگی بیشتر می‌شوند.