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چگونه خیانت مرد به قتل زنش منجر شد؟

طبق اعترافات لاله، روز حادثه او و مرد جوانی به نام روزبه که همدستش است با استفاده از کلید یدکی که همسر مقتول در اختیارشان قرار داده بود وارد خانه مقتول شدند. آنها ابتدا دست‌و‌پای زن را بستند و برای ترساندن و تحت فشار قرار دادنش، او را مورد ضرب‌و‌جرح قرار دادند.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۳۷
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چگونه خیانت مرد به قتل زنش منجر شد؟

راز قتل زنی که قربانی خیانت شوهرش شده است فاش شد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی، تحقیقات درباره قتل زن میانسال که نهم اسفند سال گذشته در خانه‌اش به قتل رسید از همان روز شروع جنگ آغاز شد.

در عصر روز نهم اسفند دختری جوان به پلیس گزارش داد مادرش کشته شده است. او گفت با اورژانس تماس گرفته و تکنیسین‌ها گفته‌اند مادرش کشته شده است.

با اعلام موضوع به ماموران و حضور اولین تیم پلیسی، بازپرس سالار صنعتگر، بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران که در آن روز مسئولیت بازپرسی دادسرای امور جنایی را بر عهده داشت، دستور شروع تحقیقات جنایی را صادر کرد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد خانه که تا حد زیادی به هم ریخته احتمالاً مورد دستبرد قرار گرفته است. همچنین کارشناسان تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران پی بردند آثاری در صحنه وجود دارد که احتمال ورود افراد دیگری به خانه را تقویت می‌کند.

در ادامه مراحل رسیدگی، شوهر مقتول به عنوان یکی از مظنونان پرونده تحت بازجویی قرار گرفت. چون تحقیقات نشان می‌داد زن و شوهر در ماه‌های قبل از حادثه اختلافات متعددی با هم داشتند. این موضوع از سوی دختر خانواده هم تایید شد. علاوه بر آن برخی از همسایه‌ها نیز وجود اختلافات خانوادگی را تایید کردند و از شنیدن صدای مشاجره و درگیری آن زوج خبر دادند.

در حالی که شهروز، شوهر مقتول، به عنوان مظنون اصلی بازداشت شده بود، در ادامه تحقیقات، اعتراف کرد مدتی است با زنی دیگر ارتباط عاطفی برقرار کرده است. او در اظهاراتش گفت پس از آنکه همسرش از این رابطه باخبر شد، اختلافات خانوادگی شدت گرفت و زندگی آنها بحرانی شد.

این مرد در ادامه بازجویی‌ها گفته‌هایش را تغییر داد و مینا، زنی که با او رابطه داشت، را عامل قتل معرفی کرد.

با طرح این ادعاها، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری مینا آغاز شد و در حالی که تحقیقات ادامه داشت، اتفاقی غیرمنتظره مسیر پرونده را تغییر داد.

زنی به اداره پلیس آگاهی تهران مراجعه کرد و گفت او و دخترش لاله در جریان قتل یک زن قرار گرفتند و ناخواسته درگیر شدند.

ماموران پلیس آگاهی تهران متوجه شدند این زن همان میناست. به این ترتیب مینا تحت بازجویی پلیس تهران قرار گرفت.

او در تحقیقات گفت: «حدود سه سال قبل از طریق اینستاگرام با مرد متاهلی آشنا شدم و، چون شوهرم بر اثر حادثه‌ای از کار افتاده بود و خانواده با مشکلات مالی دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، ارتباطم با آن مرد متاهل ادامه پیدا کرد.»

این زن در ادامه مدعی شد شهروز بار‌ها از اختلافاتش با همسرش صحبت کرده و از اینکه همسرش متوجه رابطه آنها شده بود، ناراضی بود. با این حال، این زن هرگونه دخالت و نقش مستقیم در قتل را رد کرد. این زن گفت: «دخترم لاله که فیزیوتراپیست است یک بار با شهروز صحبت کرده و شهروز به او پیشنهاد ۵۰۰ میلیون تومان داده بود که زنش را گوشمالی بدهد یا فردی را برای این کار استخدام کند. لاله هم که با مشکلات مالی روبه‌رو بود، این موضوع را قبول کرده بود.»

در ادامه لاله بازجویی شد؛ طبق اعترافات لاله، روز حادثه او و مرد جوانی به نام روزبه که همدستش است با استفاده از کلید یدکی که همسر مقتول در اختیارشان قرار داده بود وارد خانه مقتول شدند. آنها ابتدا دست‌و‌پای زن را بستند و برای ترساندن و تحت فشار قرار دادنش، او را مورد ضرب‌و‌جرح قرار دادند.

این دختر در اعترافاتش به پلیس گفت پس از مدتی همراه روزبه از خانه خارج شدند، اما دقایقی بعد، روزبه به بهانه جا گذاشتن وسیله‌ای دوباره به داخل خانه بازگشت و حدود ۱۰ دقیقه بعد بیرون آمد.

دختر بازداشت‌شده مدعی است در آن زمان تصور نمی‌کرد قتلی رخ داده باشد، اما فقط چند روز بعد، با انتشار اخبار مربوط به قتل زن میانسال در روزنامه‌ها متوجه شد احتمالاً حادثه‌ای بسیار فراتر از یک «گوشمالی» اتفاق افتاده و پایش به یک پرونده قتل باز شده است.

بر اساس همین اظهارات، لاله با اطلاع از مرگ زن میانسال دچار عذاب وجدان شدیدی شد. به نحوی که حتی دو بار اقدام به خودکشی کرد، اما هر دو بار نجات یافت. سرانجام تصمیم گرفت موضوع را به پلیس اطلاع دهد.

این دختر همچنین مدعی شد شهروز از آنها خواسته بود صحنه را شبیه یک سرقت جلوه دهند، به همین دلیل بخشی از وسایل خانه را به هم ریخته بودند و قرار بود طلا‌های مقتول را نیز سرقت کنند، اما چیزی پیدا نکردند، بنابراین دست خالی آنجا را ترک کردند.

اکنون با بازداشت مینا و دخترش تعداد افراد در بازداشت این پرونده به سه نفر رسیده است. به این ترتیب پرونده وارد مرحله تازه‌ای شده است و از سوی دیگر تلاش برای شناسایی و دستگیری جوانی که به گفته لاله در روز حادثه همراه او بوده و احتمال می‌رود نقش مستقیمی در قتل داشته باشد ادامه دارد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
3
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روابط کثیف و آدم‌های لجن
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