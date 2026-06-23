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مرگ عجیب دختر ۱۲ ساله در پارک آبی

فرماندار مشهد از مرگ یک دختر در پارک آبی این شهر خبر داد؛ دختربچه‌ای که همراه خانواده‌اش به این شهر سفر کرده بود.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۲۸
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3703 بازدید
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مرگ عجیب دختر ۱۲ ساله در پارک آبی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ حسن حسینی فرماندار مشهد گفت: یک نوجوان حوالی ساعت ۱۷ بعدازظهر روز جمعه چند دقیقه پس از استفاده از سرسره آبی، در محوطه داخلی سرزمین موج‌های آبی دچار مشکل شده و اقدامات امدادی و عملیات احیا برای ایشان مؤثر واقع نشده است.

وی افزود: متوفی دختری ۱۲ ساله از استان گلستان بوده که به همراه مادر و خواهرش به مشهد آمده بودند.

فرماندار مشهد اظهار کرد: خانواده متوفی شکایتی از این مجموعه آبی نکرده‌اند و علت دقیق فوت و جزئیات حادثه توسط پزشکی قانونی در دست بررسی است.

سخنگوی پلیس فراجای مشهد نیز با تأیید این حادثه گفت: مأموران انتظامی پس از دریافت گزارش در محل حاضر شدند و پرونده برای بررسی‌های بیشتر در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
12
پاسخ
روحش شاد باشه اما جدا از این اتفاق شهری به کم آبی مشهد این همه پارک آبی و چمن و...برای چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
15
پاسخ
چرا خبر ناقصه؟ دليل اين فوت تاسف آور چي بوده؟ آيا بچه مشكل زمينه اي داشته يا مشكل فني در پارك بوده؟
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