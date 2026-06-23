مرگ عجیب دختر ۱۲ ساله در پارک آبی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ حسن حسینی فرماندار مشهد گفت: یک نوجوان حوالی ساعت ۱۷ بعدازظهر روز جمعه چند دقیقه پس از استفاده از سرسره آبی، در محوطه داخلی سرزمین موج‌های آبی دچار مشکل شده و اقدامات امدادی و عملیات احیا برای ایشان مؤثر واقع نشده است.

وی افزود: متوفی دختری ۱۲ ساله از استان گلستان بوده که به همراه مادر و خواهرش به مشهد آمده بودند.

فرماندار مشهد اظهار کرد: خانواده متوفی شکایتی از این مجموعه آبی نکرده‌اند و علت دقیق فوت و جزئیات حادثه توسط پزشکی قانونی در دست بررسی است.

سخنگوی پلیس فراجای مشهد نیز با تأیید این حادثه گفت: مأموران انتظامی پس از دریافت گزارش در محل حاضر شدند و پرونده برای بررسی‌های بیشتر در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.