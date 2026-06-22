سارق خودرو ۱۳/۵ میلیاردی در اهواز دستگیر شد
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به گزارش تابناک، سرهنگ رئیس علی عبدولی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت خودرو اروندی به ارزش ۱۳۵ میلیارد ریال در یکی از مناطق شهرستان حمیدیه، رسیدگی به پرونده بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات تخصصی، بررسی صحنه جرم و جمعآوری ادله، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت خودرو را در یکی از محلات شهرستان اهواز شناسایی و کشف کنند.
فرمانده انتظامی حمیدیه با اشاره به اینکه در این عملیات، سارق خودرو نیز دستگیر و به مقر پلیس منتقل شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
سرهنگ عبدولی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان حرفهای گفت: از شهروندان انتظار داریم با تجهیز خودروهای خود به سامانههای هشداردهنده و پارک در مکانهای امن از سرقت پیشگیری کنند و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.