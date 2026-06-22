علت صدای غیرعادی در پاکدشت چه بود؟

پس از انتشار گزارش‌هایی درباره شنیده شدن صدایی غیرعادی در برخی نقاط پاکدشت، فرماندار این شهرستان اعلام کرد: منشأ این صدا یک «تست فنی» بوده و هیچ حادثه یا وضعیت اضطراری در منطقه رخ نداده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمدمهدی قمی به دنبال انتشار برخی گمانه‌زنی‌ها درباره شنیده شدن صدایی غیرمعمول در بخش‌هایی از پاکدشت، به خبرنگار مهر اعلام کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این صدا ناشی از یک آزمایش فنی بوده و ارتباطی با حادثه یا رخداد امنیتی ندارد.

فرماندار پاکدشت گفت: موضوع بلافاصله از سوی نهادهای مسئول پیگیری شده و نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که شرایط شهرستان عادی است.

او تأکید کرد: هیچ‌گونه حادثه خاصی در پاکدشت رخ نداده و دلیلی برای نگرانی شهروندان وجود ندارد.

فرماندار پاکدشت همچنین از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به چنین موضوعاتی را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از توجه به شایعات و روایت‌های تأییدنشده در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

قمی افزود: دستگاه‌های مسئول به‌طور مستمر وضعیت منطقه را زیر نظر دارند و در صورت بروز هرگونه اتفاق یا نیاز به اطلاع‌رسانی عمومی، جزئیات از طریق کانال‌های رسمی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.