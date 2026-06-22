پایان درگیری مسلحانه در دهلران
فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در این شهرستان خبر داد و گفت: در این درگیری ۲ نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند.
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به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ سرهنگ سیدمختار باویر بیان داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع و درگیری، بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان دهلران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد، این درگیری در پی اختلافات خانوادگی و قتل احدی از اهالی بخش دشت عباس در یکی از شهرستانهای همجوار به وقوع پیوسته است.
سرهنگ باویر با تأکید بر اینکه هم اکنون آرامش در محل برقرار است، تصریح کرد: تاکنون تعداد ۳ نفر از عاملان اصلی درگیری توسط پلیس دستگیر و تحویل مراجع قضائی داده شدهاند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: پلیس با پشتوانه دستگاه قضائی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی شهروندان برابر قانون برخورد خواهد کرد.
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