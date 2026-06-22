قیمت سکه در بازار امروز یکم تیرماه
سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۶۳ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۵۷| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد افت قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۶۳ میلیون تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش، ۸۵ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش، ۴۹ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با کاهش، ۲۵ میلیون تومان فروخته شد.
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