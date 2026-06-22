صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت سکه در بازار امروز یکم تیرماه

سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۶۳ میلیون ‌تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۵۷
| |
4274 بازدید
قیمت سکه در بازار امروز یکم تیرماه

به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد افت  قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.


قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۶۳ میلیون ‌تومان در معامله بود.


آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۸۵ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.


آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با افزایش، ۴۹ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.


آخرین نرخ سکه گرمی

 سکه گرمی نیز با کاهش، ۲۵ میلیون تومان فروخته شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
سکه قیمت سکه بازار سکه سکه تمام سکه بهار آزادی ربع سکه
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه در بازار امروز سه‌شنبه ۲۵ فروردین
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز یکشنبه ۱۱ خرداد
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۱۷ خرداد
قیمت سکه در بازار امروز 9 خردادماه
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۳۰ خرداد
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۱۶ خرداد
قیمت سکه در بازار امروز شنبه ۱۵ آذر
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۳ خرداد
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز ۵ اسفند
قیمت سکه، نیم‌سکه و ربع‌سکه امروز دوشنبه ۱۸
قیمت سکه در بازار امروز ۲۱ بهمن
قیمت انواع سکه در بازار امروز +جزئیات
قیمت سکه در بازار امروز 5 اردیبهشت
قیمت سکه در بازار امروز 11 خردادماه
قیمت هر سکه به ۱۵۱ میلیون تومان رسید
پیش‌بینی قیمت سکه امروز 17 دی ماه
قیمت سکه در بازار امروز 22 اردیبهشت ماه
قیمت انواع سکه در بازار امروز دوشنبه ۱۰ دی ماه
قیمت سکه در بازار امروز 26 فروردین ماه
قیمت سکه در بازار امروز 30 بهمن ماه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nCH
tabnak.ir/005nCH