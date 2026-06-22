جزئیات مذاکرات سوئیس در پیام جدید عراقچی
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس نتایج مذاکرات روز گذشته در سوییس را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۰۲| |
6312 بازدید
به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس در تشریح نتایج مذاکرات روز گذشته با میانجیگری پاکستان و قطر نوشت: میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفتهای بزرگی برای پایان به جنگ در لبنان شد.
همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق و محاصره دریایی برداشته شد، برخی از داراییهای مسدود شده آزاد و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.
اولین آزمون واقعی: واحد رفع درگیریها در لبنان.
گزارش خطا
عراقچی: برخی داراییهای مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
مذاکرات ایران و آمریکا یکشنبه در بورگناشتوک سوئیس/ سفر قالیباف و عراقچی/ احتمال حضور «ونس»/ ورود رسمی یک میانجی دیگر
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
عاجزانه از دکتر عراقچی خواهش و بلکه التماس میکنیم در ای دور از مذاکرات هیچ خبری منتشر نکنند هربار که این بزرگوار از پیشرفت مذاکرات سخن گفت جنگ اغاز شد