صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جزئیات مذاکرات سوئیس در پیام جدید عراقچی

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس نتایج مذاکرات روز گذشته در سوییس را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۰۲
| |
6312 بازدید
|
۲

جزئیات مذاکرات سوئیس در پیام جدید عراقچی

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در شبکه ایکس در تشریح نتایج مذاکرات روز گذشته با میانجی‌گری پاکستان و قطر نوشت: میانجی‌گری خستگی ناپذیر پاکستان و قطر باعث پیشرفت‌های بزرگی برای پایان به جنگ در لبنان شد.

همچنین تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق و محاصره دریایی برداشته شد، برخی از دارایی‌های مسدود شده آزاد و طرح بزرگ بازسازی و توسعه اقتصادی ایران اجرایی شد.

اولین آزمون واقعی: واحد رفع درگیری‌ها در لبنان.

جزئیات مذاکرات سوئیس در پیام جدید عراقچی

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آژانس مذاکرات سوئیس نتایج مذاکرات پاکستان قطر
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیشرفت چشمگیر در مذاکرات لبنان از زبان عراقچی
اردوغان در ملاقات با عراقچی چه گفت؟
عراقچی عازم پاکستان شد
عراقچی فردا به پاکستان می‌رود
استقبال ۴ مقام ارشد پاکستان از هیات ایرانی
ترامپ: توافق با ایران احتمالا آخر هفته یا دوشنبه امضا شود/عراقچی: هنوز توافق امضا نشده
موضوع مهم گفتگوی عراقچی با همتای آلمانی اش
حمایت قطر از توافق جامع میان ایران و آمریکا
آمریکا خواهان «نه جنگ، نه توافق» با ایران است تا تحریم‌ها باقی بماند/ توافقی مختصر و مبهم محتمل است
همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی چگونه خواهد بود؟
سفر قالیباف و عراقچی به دوحه/ دیدار با امیر قطر/ گفتگوها درباره «ذخائر اورانیوم» و «تنگه هرمز» است
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
رافائل گروسی جاسوس رسمی اسرائیل است!
ارزیابی عراقچی از دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا
عراقچی با شهباز شریف دیدار کرد
نخست وزیر پاکستان امروز به قطر می‌رود
مذاکرات ایران و آمریکا یکشنبه در بورگن‌اشتوک سوئیس/ سفر قالیباف و عراقچی/ احتمال حضور «ونس»/ ورود رسمی یک میانجی دیگر
پاسخ ضمنی عراقچی به اعتراض رسایی
حضور فرمانده سنتکام در مذاکرات پاکستان صحت دارد؟
عراقچی حامل چه متنی به طرف آمریکایی در سفر به پاکستان بود؟
تلاش قطر برای حل اختلاف ایران و آمریکا؛ مواضع ادعایی واشنگتن نرم شده است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
5
6
پاسخ
عاجزانه از دکتر عراقچی خواهش و بلکه التماس میکنیم در ای دور از مذاکرات هیچ خبری منتشر نکنند هربار که این بزرگوار از پیشرفت مذاکرات سخن گفت جنگ اغاز شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
3
پاسخ
ولی این میانجی بودن هم خیلی ضایع هست. دوتا کشور دیگه دارن می‌جنگن بعد میانجی‌ها باید تلاش کنن! :)
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
عراقچی: برخی دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد شدند/ تحریم صادرات نفت و پتروشیمی تعلیق شد/بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره مذاکرات سوییس
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هیئت مذاکره‌کننده ایرانی محل مذاکره را ترک کرد
ترامپ تیم مذاکره‌کننده را تهدید به گروگان‌گیری کرد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توضیح دختران میرحسین درباره وضعیت والدینشان
اردوغان: آنها که قوی نیستند جایگاهی در میز مذاکره ندارند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
یاس رضا پهلوی پس از توافق آمریکا و ایران را ببینید
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۶ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۷۴ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۱۵۵ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۵۲ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۲ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۸ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۳ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۶ نظر)
tabnak.ir/005nBO
tabnak.ir/005nBO