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کد خبر: ۱۳۸۰۶۰۸
بازدید: ۸۳۶

عکس: آیین گرامیداشت وزرای شهید دفاع

صبح امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، آیین گرامیداشت یاد و خاطره وزرای شهید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) برگزار شد. در این مراسم، مسئولان و اقشار مختلف مردم با حضور خود، بار دیگر با آرمان‌های شهدای دفاع مقدس تجدید پیمان کردند و یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری گرامیداشت وزرای شهید قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س)
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.