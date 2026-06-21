عکس: آیین گرامیداشت وزرای شهید دفاع

صبح امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، آیین گرامیداشت یاد و خاطره وزرای شهید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در قطعه ۴۲ بهشت زهرا (س) برگزار شد. در این مراسم، مسئولان و اقشار مختلف مردم با حضور خود، بار دیگر با آرمان‌های شهدای دفاع مقدس تجدید پیمان کردند و یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشتند.