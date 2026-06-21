حضور سیدحسن خمینی در منزل شهیدعلی شادمانی
آیت الله سید حسن خمینی با حضور در منزل «سردار سپهبد شهید علی شادمانی» فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص)، شهادت وی را به فرزند و خانواده ایشان تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۵۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از جماران، آیت الله سید حسن خمینی با حضور در منزل «سردار سپهبد شهید علی شادمانی» فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص)، شهادت وی را به فرزند و خانواده ایشان تسلیت گفت و علو درجات را برای آن شهید از خداوند متعال مسألت کرد.
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