عکس: دیدار تیم های ملی ژاپن و تونس
در هزارمین بازی تاریخ جام جهانی فوتبال مردان، تیم ملی ژاپن با ارائه نمایشی خیرهکننده، موفق شد تیم تونس را با نتیجه قاطع ۴-۰ شکست دهد. اوئدا با به ثمر رساندن دو گل، نقش کلیدی در این پیروزی ایفا کرد و شب درخشانی را برای سامورایی آبی رقم زد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.