عکس: دیدار تیم های ملی ژاپن و تونس

در هزارمین بازی تاریخ جام جهانی فوتبال مردان، تیم ملی ژاپن با ارائه نمایشی خیره‌کننده، موفق شد تیم تونس را با نتیجه قاطع ۴-۰ شکست دهد. اوئدا با به ثمر رساندن دو گل، نقش کلیدی در این پیروزی ایفا کرد و شب درخشانی را برای سامورایی آبی رقم زد.