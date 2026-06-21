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کد خبر: ۱۳۸۰۵۵۰
بازدید: ۱۳۲۹

عکس: دیدار تیم های ملی ژاپن و تونس

در هزارمین بازی تاریخ جام جهانی فوتبال مردان، تیم ملی ژاپن با ارائه نمایشی خیره‌کننده، موفق شد تیم تونس را با نتیجه قاطع ۴-۰ شکست دهد. اوئدا با به ثمر رساندن دو گل، نقش کلیدی در این پیروزی ایفا کرد و شب درخشانی را برای سامورایی آبی رقم زد.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی ژاپن تونس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.