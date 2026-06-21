آزمایش DNA زندگی یک خانواده را زیر و رو کرد
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بر اساس گزارش رسانههای محلی، زوجی چینی پس از سالها زندگی مشترک و بزرگ کردن فرزند خود، در پی انجام آزمایش DNA متوجه شدند که فرزندشان از نظر ژنتیکی با آنها نسبت خونی ندارد.
این موضوع پس از آن مطرح شد که پدر خانواده نسبت به برخی تفاوتهای ظاهری فرزند خود دچار تردید شده و خواستار انجام آزمایش ژنتیک شد. نتایج آزمایشهای انجامشده در دو مرحله، عدم تطابق ژنتیکی میان فرزند و والدین را تأیید کرد.
مادر این جوان اعلام کرده است که هنگام تولد فرزندش در سال ۱۹۸۹ در یکی از بیمارستانهای شانگهای، نسبت به احتمال بروز اشتباه در بخش زایمان تردیدهایی داشته، اما در آن زمان موضوع پیگیری نشده است.
پس از مشخص شدن نتایج آزمایشها، خانواده با طرح شکایت، خواستار بررسی سوابق بیمارستان و روشن شدن سرنوشت نوزادان متولدشده در آن مقطع زمانی شدند. با این حال، به گفته مسئولان، بخشی از اسناد مربوط به آن سالها در دسترس نیست.
اعضای این خانواده ابراز امیدواری کردهاند که با ادامه تحقیقات، بتوانند اطلاعات بیشتری درباره والدین و خانواده بیولوژیکی این جوان به دست آورند.
پرونده همچنان در دست بررسی است و نتیجه نهایی تحقیقات از سوی مراجع مسئول اعلام خواهد شد.