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کد خبر: ۱۳۸۰۴۷۴
بازدید: ۱۹۹۴

عکس: هرمز؛ پایداری در دل خاک سرخ

جزیره هرمز، دروازه‌ی استراتژیک خلیج فارس و نگهبان تنگه، بیش از هر زمان دیگری در کانون توجهات قرار گرفته است. هرمز که روزگاری مقصد گردشگران بود، امروز چون خط مقدم جنگ است و هر موشک و هواپیمای متجاوز ابتدا از روی هرمز عبور می‌کند، در سکوتی سنگین به سر می‌برد؛ سکوتی که از دردِ نبودِ مهمان و رنجِ اقتصاد می‌آید. اما فراتر از این‌ها، مردمان هرمز، با وجود زخم‌های عمیق، همچنان سرافراز ایستاده‌اند تا با خون سرخ خود، از خاک سرخ این سرزمین دفاع کنند.

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برچسب‌ها:
عکس مستند جزیره هرمز خلیج‌فارس اقتصاد
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.