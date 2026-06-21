عکس: دیدار تیم های ملی هلند و سوئد

هلند در دیداری یک‌طرفه و تماشایی برابر سوئد، نمایشی هجومی ارائه داد و با پیروزی پرگل ۵ بر ۱ سه امتیاز ارزشمند کسب کرد. بروبی و خاکپو ستاره‌های اصلی این مسابقه بودند و هر کدام با دو گل نقش مهمی در برتری نارنجی‌پوشان ایفا کردند. این پیروزی باعث شد هلند با اقتدار در صدر گروه F قرار گیرد و شانس خود را برای صعود به مرحله حذفی افزایش دهد. سوئد نیز پس از این شکست سنگین، برای حفظ امیدهای صعود خود به نتایج بازی‌های آینده چشم خواهد دوخت.