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کد خبر: ۱۳۸۰۴۴۵
بازدید: ۱۲۹۴

عکس: دیدار تیم های ملی هلند و سوئد

هلند در دیداری یک‌طرفه و تماشایی برابر سوئد، نمایشی هجومی ارائه داد و با پیروزی پرگل ۵ بر ۱ سه امتیاز ارزشمند کسب کرد. بروبی و خاکپو ستاره‌های اصلی این مسابقه بودند و هر کدام با دو گل نقش مهمی در برتری نارنجی‌پوشان ایفا کردند. این پیروزی باعث شد هلند با اقتدار در صدر گروه F قرار گیرد و شانس خود را برای صعود به مرحله حذفی افزایش دهد. سوئد نیز پس از این شکست سنگین، برای حفظ امیدهای صعود خود به نتایج بازی‌های آینده چشم خواهد دوخت.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی هلند سوئد
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.