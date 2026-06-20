چهره یک دیکتاتور در جوانی
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ پیش از آنکه نام او لرزه بر اندام تاریخ بیندازد و به عنوان یکی از قدرتمندترین و پربحثترین رهبران قرن بیستم شناخته شود، او تنها یک شورشی فراری با نام اصلی «ژوزف جوگاشویلی» (Josef Dzhugashvili) بود.
ژوزف استالین که در سال ۱۸۷۹ در شهر گوری گرجستان متولد شد، بخش عمدهای از جوانی خود را در سایه، به عنوان یک فعال انقلابی رادیکال علیه امپراتوری تزار روسیه گذراند. این فعالیتهای زیرزمینی هزینه سنگینی برای او داشت؛ به طوری که در حد فاصل سالهای ۱۹۰۲ تا ۱۹۱۱، بارها توسط پلیس تزاری دستگیر و به سرزمینهای یخ زده سیبری تبعید شد. اما هر بار، با نقشههایی جسورانه موفق به فرار از تبعیدگاهها شد.
تصاویر مستند و کمتر دیده شده از پروندههای بازداشت او، چهره مردی را ثبت کردهاند که سالها پیش از صعود به بالاترین ردههای جنبش بلشویک و تکیه زدن بر مسند قدرت اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یک متهم امنیتی تحت تعقیب قانون بود. این تصاویر، سند زنده دوران پرالتهابی است که شخصیت سرسخت و بی رحم یکی از تاثیرگذارترین چهرههای ژئوپلیتیک جهان را شکل داد.