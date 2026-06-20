کامیونرانی نوجوان ۱۵ ساله
به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ روحالله شاکری در تشریح این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس راه استان به هنگام انجام وظیفه در محور قم - نیزار، متوجه رانندگی حادثهساز یک دستگاه کامیون شدند که پس از متوقف کردن آن، مشخص شد راننده این خودرو نوجوانی ۱۵ ساله است که به سن قانونی برای دریافت گواهینامه نرسیده است.
وی با بیان اینکه وسیله نقلیه مذکور طبق قانون به پارکینگ منتقل شد، افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفهای رانندگی، رانندگی بدون گواهینامه منجر به توقیف خودرو و معرفی راننده به مراجع قضایی میشود.
رئیس پلیس راه استان با اشاره به مواد قانونی مجازات این تخلف تصریح کرد: طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، این اقدام مشمول حبس تعزیری و جزای نقدی است؛ همچنین بر اساس ماده ۱۲۶ همین قانون، مالک وسیله نقلیه نیز به دلیل در اختیار قرار دادن خودرو به فرد فاقد صلاحیت، معاون جرم محسوب شده و تحت پیگرد قرار میگیرد.
شاکری در ادامه ضمن هشدار به خانوادهها تاکید کرد: برای حفظ جان فرزندان خود و سایر شهروندان، نظارت دقیقی بر رفتار آنها داشته باشید و از سپردن وسایل نقلیه به افرادی که گواهینامه ندارند به شدت خودداری کنید.