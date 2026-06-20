عکس: جام جهانی در تسخیر رنگ‌ها

هواداران فوتبال از کشورهای مختلف با لباس‌های رنگارنگ، صورت‌های نقاشی‌شده و پرچم‌های ملی، ورزشگاه‌ها و مناطق ویژه هواداران را در جریان رقابت‌های جام جهانی پر کرده‌اند و فضایی پرشور و جشن‌گونه ایجاد کرده‌اند.