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کد خبر: ۱۳۸۰۲۳۵
بازدید: ۱۷۶۰
نظرات: ۲

عکس: جام جهانی در تسخیر رنگ‌ها

هواداران فوتبال از کشورهای مختلف با لباس‌های رنگارنگ، صورت‌های نقاشی‌شده و پرچم‌های ملی، ورزشگاه‌ها و مناطق ویژه هواداران را در جریان رقابت‌های جام جهانی پر کرده‌اند و فضایی پرشور و جشن‌گونه ایجاد کرده‌اند.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی هواداران فوتبال لباس‌های رنگارنگ
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نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۹
چرا هيچ عكسي از ايرانيان نيست؟
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ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰
بهترین عکس اون کانادایی -اسم کشورها را زیر عکس ها میزدید-بیشتر شبیه دزدهای دریای کارائیب بودن
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