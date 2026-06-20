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باید نفوذیها را رسوا کرد
اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: «...میدان، دیپلماسی و خیابان باید کنار هم باشند... کسی که می گوید «رهبری تحت فشار مذاکره را پذیرفت» تابع خودش است نه رهبری... دلسوزها معتقدند باید به نحوی حرف زد که دست آقا باز باشد... باید نفوذیها را رسوا کرد... غرب زدهها باید نصیحت شوند.... محافظه کارها را باید از کم شدن سودشان ترساند... با آدمهای تند نباید جنگید، باید آگاهشان کرد...» مواضع بادامچیان را میبینید و میشنوید.
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آقای بادامچیان آفتاب شما هم رو به غروب است چه بهتر که دم فرو ببندید و هیچ نگویید که شاید آن چیزی که باقی مانده است را از بین نبرید