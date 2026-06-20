اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: «...میدان، دیپلماسی و خیابان باید کنار هم باشند... کسی که می گوید «رهبری تحت فشار مذاکره را پذیرفت» تابع خودش است نه رهبری... دلسوزها معتقدند باید به نحوی حرف زد که دست آقا باز باشد... باید نفوذیها را رسوا کرد... غرب زده‌ها باید نصیحت شوند.... محافظه کارها را باید از کم شدن سودشان ترساند... با آدم‌های تند نباید جنگید، باید آگاهشان کرد...» مواضع بادامچیان را می‌بینید و می‌شنوید.