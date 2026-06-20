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کد خبر:۱۳۸۰۲۰۷
کد خبر:۱۳۸۰۲۰۷
2802 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

باید نفوذی‌ها را رسوا کرد

اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: «...میدان، دیپلماسی و خیابان باید کنار هم باشند... کسی که می گوید «رهبری تحت فشار مذاکره را پذیرفت» تابع خودش است نه رهبری... دلسوزها معتقدند باید به نحوی حرف زد که دست آقا باز باشد... باید نفوذیها را رسوا کرد... غرب زده‌ها باید نصیحت شوند.... محافظه کارها را باید از کم شدن سودشان ترساند... با آدم‌های تند نباید جنگید، باید آگاهشان کرد...» مواضع بادامچیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر اسدالله بادامچیان نفوذی مذاکرات ایران و آمریکا آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
9
6
پاسخ
آقای بادامچیان آفتاب شما هم رو به غروب است چه بهتر که دم فرو ببندید و هیچ نگویید که شاید آن چیزی که باقی مانده است را از بین نبرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
1
12
پاسخ
اتفاقا من معتقدم خوارج را باید له کرد.دقیقا به این خاطر که خودشان را به خواب زدند و امکان بیدار کردنشان نیست
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