فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی به ویژه صنعت لاستیک‌سازی به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: متهم پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

سردار حسین امجدیان فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد با محتکران کالاهای اساسی در این استان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و رصدهای میدانی، از دپوی غیرقانونی مقادیر قابل توجهی کالاهای اساسی در سطح استان مطلع شدند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: کارآگاهان پلیس پس از انجام هماهنگی‌های قضائی و در معیت نمایندگان سازمان‌های مربوطه به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از این مکان، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی، خاصه در صنعت لاستیک‌سازی را کشف کردند.

سردار امجدیان با بیان اینکه این کالاها به دلیل عرضه خارج از شبکه توزیع و عدم ثبت در سامانه انبار و تجارت، مظنون به احتکار محسوب می‌شود، تصریح کرد: ارزش ریالی اقلام مکشوفه بنا به نظر کارشناسان، بیش از ۶ همت (۶ هزار میلیارد تومان) برآورد شده است.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با احتکار کالاهای اساسی و مقابله با قاچاق، خاطرنشان کرد: متهم پرونده پس از تشکیل مستندات قانونی، جهت رسیدگی به اتهامات به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان در پایان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات یا اخبار در خصوص دپو و احتکار کالا را از طریق سامانه‌ ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

