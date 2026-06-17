شاخص کل بورس رشد کرد

بررسی جریان نقدینگی نشان می دهد تا این لحظه حدود یک هزار و ۹۲ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شده است.

معاملات بورس تهران در صبح روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با افزایش محسوس فشار فروش نسبت به روز گذشته آغاز شد. پس از ثبت رکوردهای پیاپی در شاخص ها و ارزش معاملات طی روزهای اخیر، بخشی از معامله گران ترجیح دادند برای شناسایی سود وارد سمت فروش شوند و همین موضوع باعث شد فضای بازار در ابتدای معاملات متعادل تر و حتی در برخی گروه ها منفی دنبال شود.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ در دقایق ابتدایی بازار، تعداد زیادی از نمادها در محدوده منفی معامله شدند و شاخص هم وزن نیز با افت همراه شد. تا ساعت ۱۰:۱۵ صبح، شاخص هم وزن با کاهش ۴ هزار و ۷۵۷ واحدی معادل ۰.۳۵ درصد به سطح یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۱۴۰ واحد رسید که نشان می دهد بخش قابل توجهی از سهم های کوچک و متوسط بازار تحت تاثیر افزایش عرضه ها قرار گرفته اند.

با این حال شرایط در نمادهای بزرگ بازار متفاوت بود. بخشی از شرکت های شاخص ساز که از حجم معاملات بالایی برخوردار هستند، توانستند در برابر فشار فروش مقاومت کنند و حتی برخی از آن ها از محدوده های منفی یا صف فروش فاصله گرفته و به مدار مثبت بازگردند. همین موضوع باعث شد شاخص کل برخلاف شاخص هم وزن همچنان در محدوده مثبت باقی بماند.

تا این لحظه شاخص کل بورس با رشد ۲۹ هزار و ۹۷۹ واحدی معادل ۰.۵۹ درصد به سطح ۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۲۳۰ واحد رسیده است. این در حالی است که بازار در روزهای گذشته رشدهای بیش از ۲ درصدی را تجربه کرده بود و طبیعی است که پس از چنین جهش پرشتابی، بخشی از فعالان بازار اقدام به ذخیره سود کنند.

تعادل بیشتر در بازار پس از رکوردشکنی معاملات

یکی از مهم ترین تفاوت های معاملات امروز با روزهای شنبه تا سه شنبه، افزایش محسوس عرضه ها در بسیاری از نمادهایی است که طی روزهای اخیر با صف های خرید سنگین مواجه بودند. در نتیجه، بخشی از نقدینگی که پیش از این پشت صف های خرید قرار داشت، فرصت معامله پیدا کرده و بازار به سمت تعادل بیشتری حرکت کرده است.

آمارها نشان می دهد تا ساعت ۱۰:۱۵ صبح ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی به ۲۳ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان رسیده که همچنان رقم بسیار بالایی محسوب می شود. حجم معاملات نیز از ۵۲.۵ میلیارد برگه سهم عبور کرده است؛ ارقامی که نشان می دهد گردش نقدینگی در بازار همچنان در سطح قابل توجهی قرار دارد.

خروج پول از برخی نمادها؛ اما تقاضا همچنان قدرتمند است

بررسی جریان نقدینگی نشان می دهد تا این لحظه حدود یک هزار و ۹۲ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شده است. همچنین سرانه فروش حقیقی ها با ۱۰۳.۷ میلیون تومان بالاتر از سرانه خرید ۹۳ میلیون تومانی قرار گرفته و قدرت خرید حقیقی ها به منفی ۱.۱۱ رسیده است.



با این وجود هنوز نمی توان از تغییر روند بازار سخن گفت. ارزش سفارش های خرید در بازار بیش از ۲۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان است، در حالی که ارزش سفارش های فروش حدود ۴ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان ثبت شده است. این اختلاف نشان می دهد که با وجود افزایش عرضه ها، همچنان نقدینگی قابل توجهی در سمت تقاضا حضور دارد.

در ساعت ۱۰:۱۵ صبح نیز ۳۹۱ نماد در محدوده مثبت و ۳۹۳ نماد در محدوده منفی قرار داشتند. همچنین ۲۶۰ نماد دارای صف خرید و ۱۶۴ نماد دارای صف فروش بودند. این آمار در مقایسه با روزهای گذشته از متعادل تر شدن فضای معاملات حکایت دارد، اما هنوز نشانه ای از تضعیف جدی روند صعودی بازار مشاهده نمی شود و معامله گران بیشتر در حال هضم رشدهای پرشتاب روزهای اخیر هستند.