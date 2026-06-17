قیمت طلا ۱۸ عیار امروز‌ ۲۷ خرداد ماه

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۱.۲ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۳۲۸ (چهار هزار و سیصد و بیست و هشت) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 15 میلیون و 674 هزار و 800 تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید‌.