قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۲۷ خرداد ماه
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۲۵| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش ۱.۲ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۳۲۸ (چهار هزار و سیصد و بیست و هشت) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 15 میلیون و 674 هزار و 800 تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۶۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
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