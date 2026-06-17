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امنیتی و دفاعی
بازدید
5009
5009
بازدید
۱
پ
این پرچمها کشور هم دارن؟
کد خبر:
۱۳۷۹۶۶۹
تاریخ انتشار:
۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۰
17 June 2026
کد خبر:
۱۳۷۹۶۶۹
|
۲۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۰
17 June 2026
|
5009
بازدید
5009
بازدید
|
۱
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برچسب ها
پرچم
اسرائیل
سلطنت طلبان
پرچم اسرائیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۱
در انتظار بررسی:
۱۸
انتشار یافته:
۱
حسین
|
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
66
48
پاسخ
همیشه این پرچم های بی وطن بخاطر به دست آوردن کشور خون خونریزی کردند
حالا به هر قیمتی از تفرقه گرفته تا جنایت تا بیگانه پرستی
این دو پرچم نماد ننگ و نکبت این دنیا هستن
و شیاطین همیشه کنار هم هستند تا نابودی
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