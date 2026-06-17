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این پرچم‌ها کشور هم دارن؟

کد خبر: ۱۳۷۹۶۶۹
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5009 بازدید
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۱
این پرچم‌ها کشور هم دارن؟
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۱
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
66
48
پاسخ
همیشه این پرچم های بی وطن بخاطر به دست آوردن کشور خون خونریزی کردند
حالا به هر قیمتی از تفرقه گرفته تا جنایت تا بیگانه پرستی
این دو پرچم نماد ننگ و نکبت این دنیا هستن
و شیاطین همیشه کنار هم هستند تا نابودی
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