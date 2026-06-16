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آنری: شادی گل محبی سیاسی نبود

اسطوره فوتبال فرانسه ضمن حمایت از محمد محبی گفت که دیدار ایران و نیوزیلند یکی از بهترین بازی‌های جام بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۲۸
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آنری: شادی گل محبی سیاسی نبود

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تیری آنری در واکنش به شادی گل محمد محبی که پس از به ثمر رساندن گل دوم تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، با دستش شروع به تیراندازی کرد، گفت: نباید سیاست را وارد زمین فوتبال کنیم، اما محمد محبی قصد بدی از آن شادی گل نداشت. دیدم کسانی سعی دارند شادی بازیکن ایران را به موضوعی سیاسی تبدیل کنند، اما چیزی که من دیدم، هیچ مشکل و ضرری نداشت. فوتبالیست‌ها وقتی احساسات‌شان بالاست، به روش‌های مختلفی شادی گل می‌کنند. گاهی اوقات شادی صرفاً فقط یک شادی گل است. همه چیز نباید به جنجال تبدیل شود.

وی افزود: باید از کشاندن سیاست به فوتبال دست برداریم، چون زیبایی بازی را از بین می‌برد. فوتبال یکی از معدود مواردی است که مردم را از کشورها، فرهنگ‌ها و باور‌های مختلف به هم نزدیک می‌کند. هر اختلاف یا مشاجره‌ای که ملت‌ها ممکن است داشته باشند، باید در خارج از زمین بماند و به داخل زمین فوتبال کشیده نشود.

اسطوره فوتبال فرانسه و آرسنال عنوان کرد: صادقانه باید بگویم که دیدار ایران و نیوزیلند یکی از بهترین بازی‌های این جام بوده است. در بازی هر دو طرف، شدت، شور، کیفیت و سرگرمی دیده شد. به نظر من، تماشای این دیدار حتی از مسابقات اسپانیا، بلژیک و اروگوئه هیجان‌انگیزتر بود. هر دو تیم تمام تلاش خود را کردند و این همان چیزی است که باید باشد.

آنری اظهار داشت: بیایید این تورنمنت را با بحث‌های غیرضروری خراب نکنیم. فوتبال را جشن بگیرید، به بازیکنان احترام بگذارید و از رقابت به خاطر ماهیتش لذت ببرید. فوتبال ورزشی زیباست که برای متحد کردن مردم طراحی شده است، نه تفرقه انداختن بین آنها.

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اسطوره فوتبال تیری آنری محمد محبی شادی گل جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تابناک ورزشی
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