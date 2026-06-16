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ویزای مهدی ترابی منقضی شد

در حالی که برای بازیکنان تیم ملی برای سفر به آمریکا روادید «چند بار ورود» صادر شده است، اما ویزای مهدی ترابی تنها برای یک بار ورود اعتبار داشت و پس از سفر تیم ملی به لس آنجلس جهت دیدار برابر نیوزیلند و پایان این بازی، اکنون ویزای این بازیکن منقضی شده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۸۶
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5081 بازدید
ویزای مهدی ترابی منقضی شد

 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در حالی که برای بازیکنان تیم ملی برای سفر به آمریکا روادید «چند بار ورود» صادر شده است، اما ویزای مهدی ترابی تنها برای یک بار ورود اعتبار داشت و پس از سفر تیم ملی به لس آنجلس جهت دیدار برابر نیوزیلند و پایان این بازی، اکنون ویزای این بازیکن منقضی شده است.

فدراسیون فوتبال ایران برای اخذ مجدد ویزای ترابی اقدام کرده تا این بازیکن بتواند در دیدار‌های آتی تیم ملی را همراهی کند.

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