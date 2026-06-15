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تحقق برنامه‌ها و تکمیل ۶۷۰۰ خودرو در شرایط ویژه کشور 

تداوم جهش تولید در پارس‌خودرو

با وجود تحولات و تنش‌های اخیر در منطقه که بسیاری از صنایع را با چالش‌های تأمین، لجستیک و تولید مواجه کرده است، شرکت پارس‌خودرو توانسته با حفظ پایداری خطوط تولید و اجرای برنامه‌های عملیاتی، روند تولید و ایفای تعهدات خود را بدون وقفه ادامه دهد.
کد خبر: ۱۳۷۹۳۶۶
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تداوم جهش تولید در پارس‌خودرو

بررسی عملکرد سه‌ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد پارس‌خودرو در تحقق برنامه‌های تولیدی خود عملکرد قابل قبولی داشته است. این شرکت در فروردین‌ماه موفق به تحقق ۹۶ درصدی برنامه تولید شد و در اردیبهشت‌ماه نیز ۸۶ درصد از برنامه مصوب را محقق کرد. همچنین تا بیست‌وسوم خردادماه، ۶۴ درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده این ماه به اجرا درآمده که بیانگر استمرار فعالیت خطوط تولید در شرایط خاص کنونی است.

در همین راستا، اجرای نهضت تکمیل‌کاری در پارس‌خودرو به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت تبدیل شده است. با همکاری و حضور مستمر تیم‌های برنامه‌ریزی، تأمین، لجستیک، تولید، کیفیت و سایر واحدهای پشتیبانی، از ابتدای شرایط اخیر تاکنون ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تکمیل شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در ایفای تعهدات شرکت به مشتریان ایفا کرده است.

همچنین در حوزه فروش و تحویل محصولات، پارس‌خودرو موفق شده است حدود ۷ هزار دستگاه خودرو را در این بازه زمانی به مشتریان تحویل دهد؛ آماری که نشان‌دهنده تداوم فرآیند عرضه و خدمات‌رسانی به بازار است.

این شرکت در بخش تولید خودروهای مونتاژی (CKD) نیز عملکرد موفقی را به ثبت رسانده است. بر اساس گزارش‌های موجود، فرآیند تأمین قطعات، دریافت محموله‌ها و تولید محصولات مونتاژی بدون توقف ادامه داشته و تدابیر مدیریتی اتخاذشده مانع از بروز اختلال در روند تولید شده است.

از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های بهره‌وری و مدیریت هزینه نیز در دستور کار پارس‌خودرو قرار داشته است. تجمیع تولید در یک شیفت کاری، کاهش هزینه‌های انرژی و نگهداری تجهیزات و همچنین کاهش وابستگی به پارکینگ‌های استیجاری از طریق انتقال فرآیندها به داخل مجموعه، از جمله اقداماتی است که به افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع در این شرکت منجر شده است.

عملکرد سه‌ماهه نخست پارس‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت با تکیه بر برنامه‌ریزی منسجم، مدیریت بحران و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، توانسته ضمن حفظ روند تولید، مسیر تحقق اهداف سالانه خود را نیز با قدرت ادامه دهد.

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