دادگاه منطقه‌ای اُسلو، پسر همسر ولی‌عهد نروژ را بخاطر تجاوز جنسی و چند جرم دیگر به چهار سال زندان محکوم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ماریوس بورگ هویبی ۲۹ ساله پس از ازدواج مادرش با شاهزاده هاکون در سال ۲۰۰۱، به خانواده سلطنتی نروژ پیوست.

دادگاه امروز، هویبی را به دو فقره تجاوز جنسی و همچنین خشونت خانگی و جرایم مرتبط با مواد مخدر محکوم کرد.

طبق گزارش‌ها، یکی از موارد تجاوز که هویبی به آن محکوم شد، در زیرزمین اقامتگاه رسمی ولی‌عهد نروژ (اسکاوگوم) رخ داده بود.

او که پیش‌تر به ارتکاب خشونت خانگی و انتقال ۳.۵ کیلوگرم ماری‌جوانا در سال ۲۰۲۰ اعتراف کرده بود، از دو اتهام جداگانه دیگرِ تجاوز جنسی تبرئه شد.

این دادگاه هفت‌هفته‌ای توجه افکار عمومی نروژ را به خود جلب کرد. هویبی به دلیل آنچه مشکلات پزشکی عنوان شد، در جلسه اعلام حکم حضور نداشت و روند رسیدگی به پرونده‌اش را به‌صورت غیرحضوری از زندانی در اسلو دنبال می‌کرد.

او در جریان دادگاه درباره بزرگ شدن در کنار خاندان سلطنتی، بدون داشتن عنوان رسمی، صحبت کرد و گفت «بیشتر مردم مرا به‌عنوان پسر مادرم می‌شناسند و نه چیز دیگری. به همین دلیل، تمام عمرم نیاز شدیدی به دیده و تأیید شدن داشته‌ام و این مسئله خودش را در قالب روابط جنسی فراوان، مصرف زیاد مواد مخدر و نوشیدن مقدار زیادی الکل نشان داد».

ولی‌عهد نروژ در تلاش برای فاصله گرفتن از این پرونده، به خبرنگاران گفت که هویبی عضو خاندان سلطنتی نیست و مثل هر شهروند دیگری مسئولیت دارد در مقابل قانون پاسخگو باشد.