گاف فیفا درباره ترکیب احتمالی ایران

وب‌سایت رسمی فیفا در آستانه دیدار ایران و نیوزیلند، ترکیب احتمالی شاگردان امیر قلعه‌نویی را منتشر کرد؛ ترکیبی که یک اشتباه عجیب در آن به چشم می‌خورد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فیفا در صفحه ویژه این مسابقه، علاوه بر اطلاعات مربوط به بازی و نشست‌های خبری، ترکیب احتمالی دو تیم را نیز در اختیار هواداران قرار داده است.

بر اساس این پیش‌بینی، علیرضا بیرانوند درون دروازه قرار خواهد گرفت و خط دفاعی ایران را صالح حردانی، علی نعمتی، شجاع خلیل‌زاده و میلاد محمدی تشکیل می‌دهند. همچنین از آریا یوسفی و حسین کنعانی‌زادگان به‌عنوان گزینه‌های احتمالی این خط نام برده شده است.

اما نکته قابل توجه در خط میانی دیده می‌شود؛ جایی که فیفا در کنار سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، محمد محبی و مهدی قایدی، اعلام کرده امیر قلعه‌نویی برای پست هافبک راست باید بین علیرضا جهانبخش و علی قلی‌زاده یک نفر را انتخاب کند.

این در حالی است که قلی‌زاده به دلیل مصدومیت رباط صلیبی، در اردوی تیم ملی حضور ندارد و نام او در فهرست بازیکنان ایران برای جام جهانی دیده نمی‌شود.

فیفا همچنین مهدی طارمی را به‌عنوان مهاجم اصلی تیم ملی معرفی کرده است. البته وضعیت حضور طارمی و محمد محبی در این مسابقه به دلیل مصدومیت هنوز به‌طور کامل مشخص نیست، هرچند مهاجم تیم ملی در روز‌های اخیر از آمادگی خود برای همراهی ایران در این دیدار خبر داد و همراه امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از بازی حضور پیدا کرد.