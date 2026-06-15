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قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۵ خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۸،۶۱۴ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و چهارده) تومان به ۱۴۸،۶۲۵ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و بیست و پنج) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۹۵
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قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۵ خرداد

 به گزارش تابناک؛ قیمت دلار  مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۸,۶۱۴ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و چهارده) تومان به ۱۴۸,۶۲۵ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و بیست و پنج) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۱،۹۶۱ (یکصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و شصت و یک) تومان، به ۱۷۱،۹۳۵ (یکصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و سی و پنج) تومان رسید.

 نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰,۴۶۶ (چهل هزار و چهارصد و شصت و شش) تومان به ۴۰,۴۶۹ (چهل هزار و چهارصد و شصت و نه) تومان رسید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
احمد
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
1
10
پاسخ
حضرت عباسی حالا دیگه پایتان را از گلوی ملت بردارید تا یک کم نفس بکشند. یک مقدار ارز و طلا عرضه کنید تا قیمتها بیشتر بیان پائین
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