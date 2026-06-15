قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲۵ خرداد
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۸،۶۱۴ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و چهارده) تومان به ۱۴۸،۶۲۵ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و بیست و پنج) تومان رسید.
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۸,۶۱۴ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و چهارده) تومان به ۱۴۸,۶۲۵ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و بیست و پنج) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۱،۹۶۱ (یکصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و شصت و یک) تومان، به ۱۷۱،۹۳۵ (یکصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و سی و پنج) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰,۴۶۶ (چهل هزار و چهارصد و شصت و شش) تومان به ۴۰,۴۶۹ (چهل هزار و چهارصد و شصت و نه) تومان رسید.
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