قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۵ خرداد
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۶ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۸۹| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش ۹۸ نسبت به روز گذشته، ۴۳۱۷ (چهار هزار و سیصد و هفده) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۶ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۲ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسید.
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