روماریو و ببتو در گذر زمان
روماریو و ببتو در گذر زمان
کد خبر: ۱۳۷۹۲۵۳| |
2712 بازدید
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غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
جام جهانی 94 چه لذتی بردیم از بازی این دو تا اسطوره ، آدم دلش خوش بود فوتبال لذت داشت
الان حتی حوصله خوندن نتایج رو هم نداریم به لطف وضعیتی که مسئولین ساختن برامون
الان حتی حوصله خوندن نتایج رو هم نداریم به لطف وضعیتی که مسئولین ساختن برامون
پاسخ ها
مانی| |
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
ناشناس| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
محمد| |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
آقا مانی عزیز،
مشکل سن و سال نیست،
به نظر من مشکل داشن یا نداشتن «دل خوش» هست که متاسفانه الان کمیاب شده😢
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