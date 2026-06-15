پیروزی پرگل سوئد برابر تونس
تیم ملی سوئد در اولین دیدارش در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل تونس با نتیجه قاطع ۴-۱ پیروز شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۲۷| |
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استادیوم مونتری مکزیک میزبان دیدار سوئد و تونس از گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ بود، دیداری که با نتیجه ۵-۱ به سود شاگردان گراهام پاتر به پایان رسید.
به گزارش تابناک به نقل خبرورزشی؛ سوئد که در مرحله انتخابی عملکرد ضعیفی داشت، در جام جهانی متحول شد و این بازی را با گلهای یاسین آیاری در دقیقه ۷ که تونسیالاصل هم هست، الکساندر ایساک در دقیقه ۳۰، ویکتور یوکرس در دقیقه ۵۹ و ماتیاس سوانبرگ در دقیقه ۸۶ و دوباره یاسین آیاری در دقیقه ۶+۹۰ پیروز شد.
با این برد، سوئد بالاتر از هلند و ژاپن که در اولین بازی گروه به تساوی ۲-۲ رسیده بودند، در صدر جدول قرار گرفت.
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