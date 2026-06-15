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پیروزی پرگل سوئد برابر تونس

تیم ملی سوئد در اولین دیدارش در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل تونس با نتیجه قاطع ۴-۱ پیروز شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۲۲۷
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پیروزی پرگل سوئد برابر تونس

استادیوم مونتری مکزیک میزبان دیدار سوئد و تونس از گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ بود، دیداری که با نتیجه ۵-۱ به سود شاگردان گراهام پاتر به پایان رسید.

به گزارش تابناک به نقل خبرورزشی؛ سوئد که در مرحله انتخابی عملکرد ضعیفی داشت، در جام جهانی متحول شد و این بازی را با گل‌های یاسین آیاری در دقیقه ۷ که تونسی‌الاصل هم هست، الکساندر ایساک در دقیقه ۳۰، ویکتور یوکرس در دقیقه ۵۹ و ماتیاس سوانبرگ در دقیقه ۸۶ و دوباره یاسین آیاری در دقیقه ۶+۹۰ پیروز شد.

با این برد، سوئد بالاتر از هلند و ژاپن که در اولین بازی گروه به تساوی ۲-۲ رسیده بودند، در صدر جدول قرار گرفت. 

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