کالابرگ کدملیهای این افراد شارژ شد
مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ خرداد آغاز شده و شارژ اعتبار سرپرستان خانوار بهصورت مرحلهای و بر اساس رقم پایانی کد ملی انجام شد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در نخستین مرحله، حساب سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ در تاریخ ۱۵ خرداد شارژ شد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح نیز در همان زمان امکان استفاده از اعتبار را داشتند.
در ادامه اجرای این طرح، روز ۲۰ خرداد نیز اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است شارژ شد و اکنون با فعال شدن اعتبار برای کدملیهای ۷، ۸ و ۹، همه گروههای تعیینشده در مرحله یازدهم به اعتبار کالابرگ دسترسی پیدا کردهاند.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامی مشمولان طرح تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با استفاده از اعتبار تخصیصیافته، اقلام مشمول کالابرگ و کالاهای اساسی را از فروشگاههای طرف قرارداد خریداری کنند.
در همین حال، جمعی از مخاطبان فارس در پویشی خواستار بازگشت شیوه قبلی پرداخت کالابرگ شدهاند. به گفته آنها، در ماههای اخیر زمانبندی واریز اعتبار از اولویتبندی دهکهای درآمدی به سازوکاری مبتنی بر رقم پایانی کد ملی تغییر یافته است.
این شهروندان معتقدند در روش جدید، دهکهای اول تا سوم که پیشتر در ابتدای صف دریافت قرار داشتند، در برخی دورهها به روزهای پایانی منتقل شدهاند؛ موضوعی که به باور آنها میتواند از اثر حمایتی این طرح برای اقشار کمدرآمد بکاهد.
آنها همچنین به افزایش قیمتها در برخی مقاطع زمانی اشاره کرده و میگویند فاصله زمانی میان آغاز مرحله پرداخت تا روزهای پایانی، در مواردی باعث کاهش قدرت خرید اعتبار کالابرگ شده است.
در پایان، درخواست اصلی مطرحشده در این پویش، بازگشت اولویت سه دهک نخست درآمدی به ابتدای صف دریافت کالابرگ عنوان شده تا حمایت معیشتی از اقشار آسیبپذیر با اثرگذاری بیشتری ادامه یابد.