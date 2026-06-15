پیش بینی قیمت دلار و طلا ۲۵ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد؛ قیمت دلار در دومین روز هفته تحت تاثیر سیگنال‌های مثبت توافق احتمالی در مسیر کاهش حرکت کرد.

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار با رسیدن به نیمه ابتدایی کانال ۱۷ میلیون در پایین‌ترین سطح از روز‌های ابتدایی اردیبهشت قرار گرفته و نمودار قیمت طلا نشان می‌دهد می‌توانیم در روز‌های آینده نیمه کانال ۱۶ میلیون را مقصد بعدی طلا ۱۸ عیار بدانیم.

معامله‌گران معتقدند در روز‌ها و هفته‌های آینده می‌توانیم به عقبگرد طلا از مرز ۱۷ میلیون امیدوار باشیم. امضای توافق اولیه و خاتمه جنگ ایران و آمریکا توانایی پایین آوردن قیمت دلار تا محدوده ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان را دارد. در این حالت قیمت طلا می‌تواند حتی تا نیمه کانال ۱۶ میلیون هم عقب‌نشینی کند.

ریزش قیمت تتر با سیگنال توافق

قیمت تتر در شب یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در پی اعلام توافق ایران و آمریکا، ریزشی شد.

قیمت تتر در صرافی‌های معتبر داخلی با کاهش ۴ درصدی و ۶ هزار تومانی، به ۱۶۵.۱۷۰ (یکصد و شصت و پنج هزار و یکصد و هفتاد) تومان رسید.

افزایش قیمت دلار و یورو در بازار رسمی

یکی از تغییرات رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، سیاست تک‌نرخی کردن ارز است.

در این راستا مرکز مبادله ارز و طلا از روز دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ قیمت اسکناس تمام ارز‌های خارجی را حذف کرد؛ بنابراین از این پس، تنها نرخ حواله ارز‌های خارجی از طریق این مرکز اعلام می‌شود.

قیمت دلار حواله‌ای در روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ در مسیر افزایش حرکت کرد.

قیمت دلار حواله‌ای روز یکشنبه با افزایش نسبت به روز شنبه، از ۱۴۸,۵۱۹ (یکصد و چهل و هشت هزار و پانصد و نوزده) تومان به ۱۴۸,۶۱۴ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و چهارده) تومان رسید.

قیمت یورو حواله‌ای نیز در روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ افزایش یافت.

یورو حواله‌ای روز یکشنبه با افزایش نسبت به روز شنبه، از ۱۷۱، ۸۹۷ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و نود و هفت) تومان، به ۱۷۱، ۹۶۱ (یکصد و هفتاد و یک هزار و نهصد و شصت و یک) تومان رسید.

پیش‌بینی قیمت دلار

قیمت دلار در کوتاه‌مدت تحت تأثیر مستقیم اخبار سیاسی و ناشی از مذاکرات ایران و آمریکا قرار دارد. اخبار منتشرشده در مورد پیش نویس توافق و پذیرش دو طرف، موجب شده که قیمت دلار در روز دوشنبه با ریزش حداقل ۵ هزار تومانی و احتمالا در کانال ۱۶۰ هزار تومانی بازگشایی شود.

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قطعا کاهش قیمت دلار می‌تواند فشار فروش را تشدید کند.

افت قیمت دلار در این شرایط بیش از آنکه ریشه در متغیر‌های اقتصادی داشته باشد، تحت تأثیر افزایش امید‌ها به توافق سیاسی و کاهش تقاضای احتیاطی رخ داده است. از نگاه آنها، بازار‌ها اکنون در مرحله‌ای قرار دارند که هر خبر مثبت یا منفی از روند مذاکرات می‌تواند جهت معاملات را به سرعت تغییر دهد.