بلیت قطار تهران - مشهد چند؟

با افزایش ۲۱ درصدی قیمت بلیت قطار از هفدهم خردادماه، نرخ بلیت در مسیرهای مختلف بسته به نوع قطار و میزان خدمات از ۴۸۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ براساس مشاهدات میدانی از سایت‌های فروش بلیت قطار و آژانس‌های مسافرتی، قیمت بلیت قطار بسته به نوع قطار، کوپه‌ای، سالنی و نوع ستاره، میزان پذیرایی، ارائه شام و ناهار و زمان طی مسافت متفاوت است و در مسیر‌های مختلف از ۴۸۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است.

برای مثال در شرکت رجا قیمت بلیت قطار تهران - اهواز یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان، تهران - ساری ۴۸۰ هزار تومان، تهران - گرگان ۵۵۰ هزار تومان و ۶۱۰ هزار تومان و ۶۷۰ هزار تومان است.

همچنین نرخ‌های بلیت قطار تهران - مشهد ۷۶۰ هزار تومان، دو میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان اعلام شده است.

نرخ‌های بلیت قطار تهران - تبریز نیز ۷۷۰ هزار تومان، ۹۸۰ هزار تومان و یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان عنوان شده است.

قیمت بلیت قطار تهران - رشت ۷۷۰ هزار تومان و بلیت تهران - یزد یک میلیون و ۹۰ هزار تومان است.

در مسیر تهران - زاهدان نیز نرخ‌های یک میلیون و ۷۴۰ هزار تومان و دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

بلیت قطار تهران - بندرعباس هم یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است.

پیش از افزایش ۲۱ درصدی نیز قیمت بلیت این شرکت در مسیر تهران - اهواز ۹۴۰ هزار تومان، تهران - ساری ۳۶۵ هزار تومان، تهران - گرگان ۴۵۰ هزار تومان،۵۰۰ هزار تومان و ۵۵۰ هزار تومان و ۸۴۵هزار تومان بود. همچنین بلیت قطار تهران - مشهد ۵۷۵ هزار تومان، دو میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، یک میلیون و ۲۲۵ هزار تومان و یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته می‌شد و بلیت قطار تهران - تبریز ۶۳۰ هزار تومان، ۸۱۰ هزار تومان و یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت. بلیت تهران - رشت هم ۶۲۰ هزار تومان قیمت داشت و بلیت تهران - زاهدان یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان و دو میلیون و ۲۳۰ هزار تومان عرضه می‌شد. بلیت تهران - یزد نیز قبل از افزایش قیمت، ۸۳۰ هزار تومان بود و بلیت تهران - بندرعباس هم یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان فروخته می‌شد.

در سایر شرکت‌ها نیز نرخ بلیت قطار در همین بازه قیمتی است.

همچنین بلیت قطار‌های پنج ستاره در مسیر تهران - مشهد دو میلیون و ۹۹۰ هزار تومان، در مسیر تهران - بندرعباس دو میلیون و ۲۷۰ هزار تومان و چهار میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است.