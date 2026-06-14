ترور شیخ نعیم قاسم تکذیب شد
مهمترین شخصیتی که در حمله امروز رژیم به ضاحیه به شهادت رسیده، «حاج علی موسی دقدوق» معروف به «ابو حسین ساجد» است.
کد خبر: ۱۳۷۹۱۱۸| |
3158 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مهمترین شخصیتی که در حمله امروز رژیم به ضاحیه به شهادت رسیده، «حاج علی موسی دقدوق» معروف به «ابو حسین ساجد» است.
شهید دقدوق از فرماندهان ارشد حزبالله و مسئول هماهنگی با مقاومت عراق در دوران اشغال آمریکا بود که در سال ۲۰۰۷ در بصره بازداشت شد، اما بعدها پس از آزادی به لبنان بازگشت و به یکی از چهرههای برجسته فرماندهی تبدیل گردید.
بر اساس آخرین گزارشها، تمامی اخبار و شایعات منتشر شده در رسانهها مبنی بر ترور یا آسیب دیدن «شیخ نعیم قاسم» به طور کامل تکذیب میشود و این اخبار جعلی است.
برخی کانالهای غیررسمی مدعی ترور دبیر کل حزب الله لبنان در حمله اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به ضاحیه شده بودند.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...