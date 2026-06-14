قیمت سکه امروز یکشنبه ۲۴ خرداد
سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۷۲ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۰۲| |
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به گزارش تابناک؛ سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۷۲ میلیون تومان در معامله بود.
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ 172 میلیون تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با کاهش، 89 میلیون و 500 هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش، 49 میلیون و 500 هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
سکه گرمی نیز با کاهش، ۲۵ میلیون تومان فروخته شد.
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