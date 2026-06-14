جنگنده آمریکایی در واشنگتن سقوط کرد
یک جنگنده روز یکشنبه در نزدیکی دریاچه «ریمراک» در ایالت واشنگتن آمریکا سقوط کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۸۸| |
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گروه هوایی ۱۱ وابسته به تفنگداران دریایی آمریکا اعلام کرد که جنگنده سقوط کرده در ایالت واشنگتن این کشور از نوع اف ای ۱۸ هورنت بوده است. به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ شبکه ان بی سی گزارش داد که این واقعه در قبال جنگنده مستقر در پایگاه هوایی تفنگداران دریایی میرامار در کالیفرنیا رخ داده است. بر اساس این گزارش، جنگنده مذکور در حال پرواز آموزشی بود که در بلندی های ایالت واشنگتن سقوط کرد. همزمان در جنگل های منطقه آتش سوزی به راه افتاد و خلبان موفق شد خود را به بیرون پرتاب کند. مسئولان آمریکایی اعلام کردند که تحقیقات در خصوص علت سقوط این جنگنده ممکن است چند ماه به طول انجامد.
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