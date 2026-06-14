کالابرگ این افراد فعال شد

از امروز کالابرگ مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، نیروهای مسلح و سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کدملی‌ آنها ۷ و ۸ و ۹ است فعال شد و می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد اعتبار خود را خرج کنند.

در راستای اجرای مرحله یازدهم طرح کالابرگ، اعتبار خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، نیروهای مسلح و دارندگان کدهای ملی که رقم انتهای کدملی آنها ۷ و ۸ و ۹ است از امروز شارژ شده و قابل استفاده در تمام فروشگاه‌های زنجیره‌ای و طرف قرارداد با سامانه کالابرگ است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تاکنون اعتبار کالابرگ خانوارهایی که رقم انتهای کدملی آنها ۰ و ۱ و ۲ بوده در پانزدهم خردادماه و کدهای ملی ۳ تا ۶ در ۲۰ خرداد ماه شارژ شده و تنها گروه باقی مانده، سرپرستان خانوارهایی هستند که رقم پایانی کدملی آنها ۷ و ۸ و ۹ است و از امروز کالابرگ آنها نیز فعال شد.

در این مرحله از کالابرگ همچون مراحل گذشته مبلغ کالابرگ به ازای هر نفر یک میلیون تومان است که بر اساس ۹۹۶ همت اعتبار پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ درحال تخصیص است.

سبد کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله روغن، برنج، مرغ، ماکارونی و شیر و پنیر است و در کنار آن امکان خرید میوه و سبزیجات وجود دارد. با تدارک صورت گرفته امکان خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی مثل بوقلمون نیز در برخی شهرها و استان‌ها فراهم و به سبد کالابرگ افزوده شده است.

خانوارها می‌توانند در صورت تمایل خرید مایحتاج خود را از فروشگاه‌های آنلاین و اینترنتی انجام دهند و سفارش خود را درب منزل تحویل بگیرند.

گفتنی است؛ بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر ۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند، این در حالی است که تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حدود ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که نشان می‌دهد بیش از ۱۵ میلیون نفر بیشتر از جمعیت یارانه‌بگیران، در طرح کالابرگ قرار گرفته‌اند.

