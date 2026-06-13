شیوه عجیب چتربازی نیروهای ویژه نیجریه

چتربازی نیروهای ویژه ارتش نیجره و فرودشان در وسعت ده‌ها کیلومتر سوژه شده است. به نظر می‌رسد آنها نیاز به آموزش بیشتری دارند. این تصاویر بامزه را از دست ندهید.