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تعداد بازدید : 2853
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کد خبر:۱۳۷۸۹۴۸
کد خبر:۱۳۷۸۹۴۸
3807 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

شیوه عجیب چتربازی نیروهای ویژه نیجریه

چتربازی نیروهای ویژه ارتش نیجره و فرودشان در وسعت ده‌ها کیلومتر سوژه شده است. به نظر می‌رسد آنها نیاز به آموزش بیشتری دارند. این تصاویر بامزه را از دست ندهید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر ارتش نیجریه ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
2
پاسخ
همینها هم می‌توانستند آمریکا را شکست دهند چون همت داشتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
5
15
پاسخ
چتر بازها را ول کن فقط خودروها و خیابانهای یک کشوری که سالهاست درگیر جنگ داخلی است را با ایرانی که بزرگترین منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد با هم مقایسه کنید
پاسخ ها
علیرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
سلام دوست عزیز، کشور نیجریه یکی از خطرناکترین کشورهای دنیاست فقط با چند ماشین، کشور خودت را با اون مقایسه نکن، 47 سال جنگ و ترور و تحریم و وطن فروش ها را به کشورت اضافه کن تا ببینی هنوز جای خوبیه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
نیجریه هم خیلی نفت داره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
8
پاسخ
تصاویر بامزه؟!!!
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