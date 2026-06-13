نبض خبر
شیوه عجیب چتربازی نیروهای ویژه نیجریه
چتربازی نیروهای ویژه ارتش نیجره و فرودشان در وسعت دهها کیلومتر سوژه شده است. به نظر میرسد آنها نیاز به آموزش بیشتری دارند. این تصاویر بامزه را از دست ندهید.
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برچسبها:نبض خبر ارتش نیجریه ویدیو
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انتشار یافته: ۵
چتر بازها را ول کن فقط خودروها و خیابانهای یک کشوری که سالهاست درگیر جنگ داخلی است را با ایرانی که بزرگترین منابع طبیعی دنیا را در اختیار دارد با هم مقایسه کنید
پاسخ ها
علیرضا| |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ناشناس| |
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴