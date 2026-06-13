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در تابستان، آب جیره‌بندی می‌شود؟

وزیر نیرو گفت: همه تلاش ما متمرکز بر این است که جیره بندی آب رخ ندهد، چنانچه سال گذشته این کار انجام نشد و فقط فشار آب کاهش پیدا کرد. بنابراین فعلا جیره‌بندی آب در دستور کار قرار ندارد.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۳۴
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در تابستان، آب جیره‌بندی می‌شود؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ عباس علی آبادی در حاشیه آیین رونمایی از خودروهای آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر احتمال جیره‌بندی آب برای شهروندان در تابستان پیش رو، اظهار کرد: باید آب را با صرفه‌جویی، خوب و بهینه مصرف کنیم و این شاخص‌ها را متناسب با آنچه در الگوهای جهانی مطرح است دنبال کنیم. مقدار آب در کشور ما کم است حتی در زمان‌هایی که پر آب هستیم نیز وضعیت نامناسب است چراکه ما در اقلیم خشک هستیم.

وی ادامه داد: اما سوال شما ناظر بر این است که آیا امسال جیره‌بندی خواهیم داشت یا نه؛ همه تلاش ما متمرکز بر این است که چنین اتفاقی رخ ندهد، چنانچه سال گذشته جیره‌بندی انجام نشد و فقط فشار آب کاهش پیدا کرد و تلاش کردیم و نتیجه اقدامات انجام‌شده این بود که با همکاری مردم موفق شدیم به اندازه یک سد صرفه‌جویی کنیم. یعنی همه با هم دست به دست هم کار بزرگی را صورت دادیم.

وزیر نیرو افزود: اگر می‌شد این کار را قبلاً انجام داد، شاید مخازن ما اصلاً به این وضعیت نمی‌رسید. بنابراین اتفاق مبارکی که افتاده این است که مصرف در حال کاهشی شدن است و باید این موضوع را به مردم ایران تبریک گفت؛ چون همه کمک و صرفه‌جویی کردند و نتیجه آن مشخص است.

علی‌آبادی در ادامه درباره اقدامات وزارت نیرو برای تشدید این روند گفت: ما در حال بررسی هستیم که آیا از نظر اقتصادی می‌توان بخشی از نیازهای کشور را از طریق شیرین‌سازی آب تأمین کرد یا خیر. همچنین بررسی می‌کنیم که آیا می‌توان در همه نقاط کشور بازچرخانی آب را به‌گونه‌ای اقتصادی اجرا کرد که به شکل پایدار مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: انتقال آب به برخی مناطق در حال بررسی‌ است تا مشخص شود آیا این اقدامات بدون آسیب زیست‌محیطی امکان‌پذیر است یا نه. البته همه این موارد نیازمند مطالعات دقیق و اساسی است و این مطالعات مسیر تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشخص می‌کند.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: استفاده از کاهنده‌ها و کاهش مصرف نیز به‌طور جدی دنبال می‌شود. علاوه بر این تلاش می‌کنیم همه اقشار جامعه، از کودکان تا بزرگسالان و در همه صنوف، به مصرف کمتر و بهینه آب تشویق شوند.

علی‌آبادی در پایان تأکید کرد: با همه این اقدامات و با همکاری مردم، فعلا جیره بندی آب در دستور کار قرار ندارد.

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آب جیره بندی تابستان وزیر نیرو عباس علی آبادی صرفه جویی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
11
پاسخ
تو رو بندازن بیرون هم وضعیت آب خوب میشه هم پول آب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
15
پاسخ
با این مدیریتی که تو و هم تیمی هات داری اگه همه سدهای ایران سرریز بشه بازهم نمیتونید آب و برق رو مدیریت کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
6
پاسخ
۱۷میلیون افغانی رو اخراج کنید تا مشکل آب و برق نداشته باشیم
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