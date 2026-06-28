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تعداد بازدید : 58
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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۷۸۸۲۸
کد خبر:۱۳۷۸۸۲۸
383 بازدید
ته‌چین؛

آموزش برش حرفه‌ای رول سوشی

در این ویدیو روش درست برش زدن رول‌های سوشی آموزش داده می‌شود؛ از انتخاب چاقوی بسیار تیز مانند چاقوی سرآشپز شون تا خیس کردن تیغه، تمیز کردن چاقو بین برش‌ها و استفاده از سلفون برای حفظ فرم برنج در رول‌های پشت و رو. در این آموزش توضیح داده می‌شود که برای داشتن برش‌های تمیز و یکدست، باید حرکت دست سریع، قاطع و کنترل‌شده باشد و برش تا سطح تخته ادامه پیدا کند تا نوری یا مواد داخلی به هم متصل نمانند. همچنین به جای تقسیم رول به هشت تکه معمول، روش برش نازک‌تر برای رسیدن به حدود ۹ تا ۱۰ قطعه ارائه می‌شود. جزئیات برش حرفه‌ای رول سوشی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسب‌ها:
ته‌چین آشپزی ویدیو
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