صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طارمی به نیوزیلند نمی‌رسد؟

در حالی که تیم ملی فوتبال ایران خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، وضعیت مصدومیت مهدی طارمی، نگرانی‌هایی را برای کادر فنی ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۸۱۶
| |
2090 بازدید
|
۲
طارمی به نیوزیلند نمی‌رسد؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در کمپ تیخوانای مکزیک در جریان است، اما مهم‌ترین خبر این روزها، مصدومیت مهدی طارمی، مهاجم اصلی تیم ملی، محسوب می‌شود. طارمی که در جریان دیدار دوستانه مقابل تیم ملی مالی دچار آسیب‌دیدگی شد و در همان نیمه نخست مجبور به تعویض شد، اکنون دوران نقاهت فشرده‌ای را زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی ایران سپری می‌کند. با این حال، خبر‌های رسیده نشان می‌دهد که او آمادگی لازم برای حضور در بازی مقابل نیوزیلند را ندارد.

در این صورت قلعه نویی در بازی با نیوزیلند ناچار خواهد بود از مهاجم دیگری برای اجرای برنامه‌های تهاجمی خود استفاده کند. طارمی در تلاش است تا دست‌کم بتواند یک نیمه در این مسابقه به میدان برود، اما با فاصله ۳ روز مانده به بازی با نیوزیلند، هنوز مجوز پزشکی را دریافت نکرده است، هرچند تلاش‌ها برای بازی دادن به او ادامه دارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی طارمی نیوزیلند آسیب دیدگی مهاجم تیم ملی ایران جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی آمریکا و کانادا و مکزیک تابناک ورزشی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افتتاح مرکز پزشکی و فیزیوتراپی شهید بهنام محمدی
تهران میزبان نوزدهمین اردوی تیم‌ملی پاراجودو
آغاز نهمین اردوی تیم ملی والیبال نشسته مردان
پیراهن علی دایی را چه کسی می‌پوشد؟
هتل تیم‌ملی در لس‌آنجلس مشخص شد+عکس
اتوبوس تیم‌ملی ژاپن در آمریکا تصادف کرد
نگرانی ارسلان کاظمی از وضعیت تیم‌ملی بسکتبال
دو رکورد تاریخی برای میزبان‌های جام جهانی؛ آمریکا به انتظار ۹۶ ساله پایان داد
کشف یک جسد در نزدیکی محل تمرین ایران
عکس: افتتاحیه جام جهانی در لس‌آنجلس
هدیه 50 هزار دلاری به داوری که آمریکایی‎‌ها راهش ندادند
طوفان آمریکا در شب اولین گل‌به‌خودی جام؛ پاراگوئه قربانی فوتبال تهاجمی پوچتینو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
5
5
پاسخ
بهتر بابا
نه میتونه دروازه خالی بزنه
نه تک به تک
نه موقعیت صددرصد گل

فقط راه میره تو زمین

حسین زاده بهتره
پاسخ ها
ناشناس
| Austria |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
بعضی ها از روی حسادت یا حماقت فقط تخریب می کنند. طارمی یکی از بهترین فورواردهای تیم ملی است. برای او آرزوی سلامتی هرچه سریعتر داریم.
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mgy
tabnak.ir/005mgy