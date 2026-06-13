طارمی به نیوزیلند نمیرسد؟
به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در کمپ تیخوانای مکزیک در جریان است، اما مهمترین خبر این روزها، مصدومیت مهدی طارمی، مهاجم اصلی تیم ملی، محسوب میشود. طارمی که در جریان دیدار دوستانه مقابل تیم ملی مالی دچار آسیبدیدگی شد و در همان نیمه نخست مجبور به تعویض شد، اکنون دوران نقاهت فشردهای را زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی ایران سپری میکند. با این حال، خبرهای رسیده نشان میدهد که او آمادگی لازم برای حضور در بازی مقابل نیوزیلند را ندارد.
در این صورت قلعه نویی در بازی با نیوزیلند ناچار خواهد بود از مهاجم دیگری برای اجرای برنامههای تهاجمی خود استفاده کند. طارمی در تلاش است تا دستکم بتواند یک نیمه در این مسابقه به میدان برود، اما با فاصله ۳ روز مانده به بازی با نیوزیلند، هنوز مجوز پزشکی را دریافت نکرده است، هرچند تلاشها برای بازی دادن به او ادامه دارد.
نه میتونه دروازه خالی بزنه
نه تک به تک
نه موقعیت صددرصد گل
فقط راه میره تو زمین
حسین زاده بهتره