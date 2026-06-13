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کشف یک جسد در نزدیکی محل تمرین ایران

یک جسد در نزدیکی ورزشگاه محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک کشف شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۶۰
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کشف یک جسد در نزدیکی محل تمرین ایران

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم ملی فوتبال ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی است که در مکزیک اردو زده است.

مقام‌های مکزیکی جسدی را داخل یک خودرو پارک‌شده در نزدیکی ورزشگاهی که تیم ملی فوتبال ایران در آن تمرین می‌کند، کشف کردند.

این حادثه در پارکینگ یکی از مغازه‌های روبروی ورزشگاه «کالی‌انته» رخ داد؛ ورزشگاهی که تیم ملی ایران از زمان ورود به شهر در روز یکشنبه گذشته، تمرینات روزانه خود را در آن انجام می‌دهد. این مکان همچنین در فاصله چند دقیقه‌ای از هتلی قرار دارد که هیأت ایرانی در آن اقامت دارد.

بررسی محل و انتقال جسد

به گزارش خبرنگاران آژانس فرانس پرس، مقامات یک خودرو از نوع «تویوتا» شاسی‌بلند به رنگ خاکستری را باز کردند که بوی شدید از آن به مشام می‌رسید. سپس کارشناسان علوم جنایی با پوشیدن لباس‌های محافظ، محل را بررسی و جسد را منتقل کردند.

اظهارات مقامات

دفاتر دادستانی تیخوانا تأیید کردند که جسد توسط یک گشت نظارتی که در حال گشت‌زنی معمول در منطقه بود، کشف شده است. این جسد در صندوق عقب خودرو در کیسه سیاه پیچیده شده بود و آثار خشونت بر روی او مشاهده می‌شد.

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کشف جسد تیم ملی فوتبال جام جهانی ورزشگاه جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی آمریکا و کانادا و مکزیک تابناک ورزشی تیخوانا
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